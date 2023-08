China extrai 592 mil toneladas de uma única mina de ouro

Em 10 de agosto, o Shandong Gold Group anunciou os resultados da exploração da mina de ouro de Xiling, em Jinan, com um total acumulado de 592.186 toneladas de ouro metálico extraído, quebrando o recorde da maior mina de ouro individual da China que já existiu. A mina possui ainda 590 toneladas de prata associada.

A mina de ouro de Xiling está localizada na cidade de Laizhou, na província de Shandong, onde a região metanogênica de Jiaodong possui reservas e a produção de ouro que ocupam o primeiro lugar no país. Os recursos de minério de ouro de Xiling distribuem-se principalmente entre 1000 metros e 2500 metros de profundidade até a superfície da terra, sendo atualmente o maior depósito de ouro individual encontrado nas maiores profundezas do solo do país.

O comprimento máximo da mina de ouro descoberta é de 2.085 metros, a profundidade máxima inclinada é de 2.057 metros, a espessura média é de 8,13 metros, e o local mais espesso atinge 66,52 metros. A quantidade de minério de ouro identificada é de 147 milhões de toneladas, com uma porcentagem média de 4,02 gramas de ouro por tonelada de minério explorado. Se a escala de produção da mina for de 3,3 milhões de toneladas por ano, a exploração dessa mina de ouro pode durar por mais de 40 anos.

Exploração de ouro na China

De acordo com os relatórios da pesquisa, a descoberta e a exploração da mina de ouro de Xiling, não só serve de um modelo de referência que contribui para o trabalho de exploração mineral profunda da China e para as áreas de expansão de recursos ricas em ouro existentes, e dando um salto apoio para construir tanto uma “base de produção de ouro de classe mundial”, quanto para consolidar reservas sólidas, seguras e confiáveis de recursos minerais estratégicos.

De fato, no início da prospecção em 2017, a mina de ouro de Xiling tinha estabelecido um recorde para a maior mina de ouro individual na China, com uma reserva de 382,58 toneladas, mas foi posteriormente ultrapassada pela exploração da mina de ouro do Mar do Norte da Ilha de Sanshan pela Zhaogin Mining, com uma reserva de recurso de ouro de 562,37 toneladas.

Com as 209,606 toneladas de ouro metálico comprovadas adicionais, a Shandong Gold divulgou em maio deste ano, de acordo com a prevenção da concorrência entre grupo Shandong Gold Group e a Shandong Gold, o grupo Shandong Gold Group estará de acordo com o compromisso de promover Shandong Gold Mining a transferir e injetar o direito de exploração e prospecção de ouro de mina de Xiling para Shandong Gold.

A Shandong Gold também disse que está organizando a implementação dos fatos relevantes de prospecção de recursos de ouro, os direitos de prospecção da mina de ouro de Xiling, de acordo com as condições, serão injetados na empresa de acordo com os procedimentos.

Sendo uma das maiores empresas do setor do ouro na China, a empresa Shandong Gold Group faz prospecção de minas de ouro em todo o país, na América do Sul, na África e em muitas outras regiões, nos últimos anos, explorou com êxito quatro minas de ouro de grandes dimensões incluindo a do Xiling, todas com mais de 100 toneladas de reservas de ouro.

No final de junho de 2023, os recursos de ouro comprovados e controlados do Shandong Gold Group atingiram 2,860 toneladas e os recursos de ouro inferidos e controlados ultrapassaram as 3,200 toneladas, com mais 9,966 toneladas de prata comprovadas e controladas, 4,24 milhões de toneladas de chumbo e zinco, 780,000 toneladas de molibdénio, 30,23 milhões de toneladas de volume de minério de ferro e 190,000 toneladas de cobre.

