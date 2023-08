Marco para a energia nuclear, China instala módulo central de reator comercial Linglong One

Na província de Hainan, sul da China, um marco crucial foi atingido na busca por alternativas energéticas sustentáveis. O módulo central do Linglong One, o primeiro reator comercial modular pequeno (SMR) do mundo, foi instalado com sucesso, reforçando a importância desse avanço tecnológico.

Frequentemente referido como o “coração” do Linglong One, o módulo central engloba componentes vitais, como o vaso de pressão, gerador de vapor e o receptor da bomba primária. Um feito notável é a soldagem prévia do gerador de vapor no vaso de pressão antes da instalação, um processo que lembra a complexidade da integração de órgãos em um organismo vivo.

O destaque da estrutura modular do Linglong One reside em sua capacidade de agilizar o processo de fabricação, reduzindo custos e ampliando a segurança operacional. A simplicidade do sistema resulta em um tamanho compacto, permitindo transporte e operação simplificados. Além disso, a adaptabilidade do SMR possibilita personalização e implantação flexível, atendendo às necessidades específicas de cada cliente e gerando benefícios econômicos substanciais.

Desenvolvido pela Corporação Nacional de Energia Nuclear da China, o Linglong One é um feito notável na busca por fontes de energia sustentáveis. Com capacidade de gerar 125 megawatts, quando totalmente operacional, poderá produzir 1 bilhão de quilowatt-hora de eletricidade anualmente, atendendo às necessidades energéticas de aproximadamente 526.000 lares. Além disso, a energia gerada pelo Linglong One equivale à redução anual de 880.000 toneladas de emissões de dióxido de carbono, ou ao plantio de cerca de 7,5 milhões de árvores.

As aplicações potenciais do Linglong One são vastas e diversificadas, incluindo dessalinização de água do mar, aquecimento de áreas urbanas, suprimento de vapor para indústrias e extração de petróleo. A instalação bem-sucedida do módulo central não apenas solidifica o compromisso de transformar Hainan em uma “ilha de energia limpa”, mas também se alinha com as metas de redução de carbono do país, contribuindo para atingir objetivos de pico e neutralidade de carbono.

O Linglong One não é apenas um marco significativo no caminho rumo a uma matriz energética mais sustentável na China, mas também sinaliza um possível ponto de virada na indústria global de energia nuclear. O sucesso na instalação do módulo central estabelece um precedente auspicioso para a expansão do uso de reatores nucleares pequenos modulares, impulsionando avanços tecnológicos e a adoção global da energia nuclear como alternativa viável e ecologicamente correta.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Xinhua