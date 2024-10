China descobre 124 novos locais de mineração em 2023

O Ministério dos Recursos Naturais da China divulgou o Relatório sobre Recursos Minerais da China, revelando que, em 2023, foram descobertos 124 novos locais de mineração no país. Desses, 44 são de grande extensão, 52 de médio porte e 28 pequenos. As informações foram apresentadas durante a abertura da Conferência Internacional de Mineração da China 2024, realizada em Tianjin na terça-feira, 15.

Minerais mais explorados

Segundo o relatório, os cinco minerais com maior número de novos locais de mineração descobertos na China são:

Calcário para construção – 16 locais

– 16 locais Grafite – 10 locais

– 10 locais Calcário para cimento – 9 locais

– 9 locais Granito para construção – 7 locais

– 7 locais Fluorita comum – 6 locais

Crescimento do setor de exploração

Em 2023, houve avanços significativos na exploração de minérios não petrolíferos na China, com 428 locais de mineração concluídos em estágios de exploração. O relatório também aponta um investimento crescente no setor de mineração: os investimentos em exploração geológica de petróleo, gás e minérios não petrolíferos atingiram RMB 113,82 bilhões, um aumento de 12,7% em relação ao ano anterior. Este crescimento positivo já dura três anos consecutivos.

Conferência Internacional de Mineração da China 2024

A Conferência Internacional de Mineração da China 2024 é organizada pela Confederação da Indústria Mineira da China, sob orientação do Ministério dos Recursos Naturais e do Governo Municipal de Tianjin. O evento é uma plataforma essencial para discutir inovações, regulamentações e o futuro da mineração no país.