Com foco na Gen Z, rede social chinesa Xiaohongshu dispara no primeiro trimestre

O lucro líquido da Xiaohongshu, uma plataforma chinesa de mídia social e comércio eletrônico, disparou cinco vezes no primeiro trimestre deste ano, após a empresa intensificar seus esforços de publicidade para varejistas que buscam alcançar consumidoras da Geração Z. Os lucros líquidos atingiram US$ 200 milhões nos três meses encerrados em 31 de março, enquanto as receitas cresceram 67% em relação ao ano anterior, totalizando US$1 bilhão, de acordo com o relatório.

Crescimento exponencial da Xiaohongshu

A Xiaohongshu é uma das plataformas de mídia social que mais crescem na China. O número de usuários ativos mensais aumentou 20% no último ano, atingindo 312 milhões de usuários. A empresa se tornou lucrativa em 2023, registrando um lucro líquido de US$500 milhões, enquanto as receitas aumentaram 85%, totalizando US$3,7 bilhões.

Fontes de receita e foco em comércio eletrônico

A publicidade tem sido a principal fonte de receita da plataforma, representando cerca de 80% da receita total em 2022. No entanto, essa proporção diminuiu ligeiramente no último ano, à medida que a empresa aumentou seu foco no comércio eletrônico.

Embora a Xiaohongshu ainda não tenha divulgado dados específicos sobre as receitas de seu negócio de comércio eletrônico, ela mencionou várias vezes o crescimento nessa área. O chefe de operações de comércio eletrônico da plataforma afirmou, em julho, que o número de usuários que fizeram pedidos em transmissões ao vivo aumentou 9,8 vezes nos últimos 18 meses, e o número de marcas parceiras cresceu 5,2 vezes.

Apoio a pequenas e médias empresas (PMEs)

A empresa tem dado grande apoio a PMEs. O número de pequenas e médias empresas na plataforma aumentou 379% em comparação com o ano anterior, nos seis meses encerrados em 30 de junho, enquanto o valor total de mercadorias dessas empresas subiu 436%.

Apesar do crescimento, comerciantes, consumidores e influenciadores da plataforma apontam que a Xiaohongshu enfrenta dificuldades para competir com plataformas especializadas em comércio eletrônico, especialmente no que diz respeito ao valor promocional para as PMEs.