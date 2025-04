Cerca de 250 mil pessoas prestaram homenagens diante do caixão do Papa Francisco durante os três dias de velório na Basílica de São Pedro, anunciou o Vaticano nesta sexta-feira, 25, na véspera do funeral.

O primeiro pontífice latino-americano, falecido na segunda-feira, superou assim as 195 mil pessoas que se despediram de seu predecessor Bento XVI após sua morte em 31 de dezembro de 2020.

Imagens de televisão mostraram a capela-ardente se esvaziando do grande público por volta das 19h (14h no horário de Brasília), enquanto permaneciam cardeais, sacerdotes e trabalhadores da Santa Sé.

Entre os fiéis que se despediram do papa nesta sexta-feira está Mónica Penagos, uma colombiana que vive na Itália há 25 dos seus 61 anos. Ela estava acompanhada de um grupo de latino-americanos residentes em Roma.

"Ele iria querer nos ver assim, alegres", disse Penagos à AFP, vestindo um traje com as cores da Colômbia. "A verdade é que eu chorei muito por ele, era meu velhinho lindo, era nosso papa, o papa dos migrantes".

Com o fechamento do caixão do jesuíta argentino em uma cerimônia privada a partir das 20h (15h de Brasília), a organização das suas exéquias entra em sua etapa final.

Presidentes e monarcas de todo o mundo comparecerão no sábado (26) ao funeral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a tempo de visitar a capela-ardente, assim como o presidente francês Emmanuel Macron.

Antes de partir para a Cidade Eterna, o americano Donald Trump disse que realizaria diversas reuniões bilaterais em paralelo ao funeral, sem especificar com quem. O pouso do Air Force One está previsto para as 17h50 (hora de Brasília).

1 /11 Cardeal da Igreja Católica, Pietro Parolin, dia 23/fev/2014 (Cardeal Pietro Parolin - Itália: é o atual secretário de Estado do Vaticano, ocupando o segundo posto mais importante na hierarquia da Santa Sé desde 2013. Foi o primeiro cardeal nomeado pelo Papa Francisco, em 2013.)

2 /11 O cardeal Matteo Maria Zuppi observa enquanto participa da segunda sessão da segunda Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália, no salão Paulo VI, no Vaticano, em 1º de abril de 2025 (Cardeal Matteo Zuppi - Itália: arcebispo de Bolonha desde 2015 e também foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2019.)

3 /11 Cardeal Pierbattista Pizzaballa - Itália: Patriarca Latino de Jerusalém e foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2023. Como líder da Igreja Católica no Oriente Médio, o italiano é frequentemente elogiado pelo trabalho em prol do diálogo inter-religioso entre cristãos, judeus e muçulmanos (Cardeal Pierbattista Pizzaballa - Itália: Patriarca Latino de Jerusalém e foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2023. Como líder da Igreja Católica no Oriente Médio, o italiano é frequentemente elogiado pelo trabalho em prol do diálogo inter-religioso entre cristãos, judeus e muçulmanos)

4 /11 O cardeal Jean-Marc Aveline acaba de receber o caixão do ex-prefeito de Marselha, Jean-Claude Gaudin, e está a caminho da catedral para celebrar o funeral em Marselha, França, em 23 de maio de 2024. (O cardeal Jean-Marc Aveline acaba de receber o caixão do ex-prefeito de Marselha, Jean-Claude Gaudin, e está a caminho da catedral para celebrar o funeral em Marselha, França, em 23 de maio de 2024.)

5 /11 (Cardeal Péter Erdo - Hungria: arcebispo de Esztergom-Budapeste, foi durante muito tempo o cardeal mais jovem da Europa. Tem postura conservadora e formação acadêmica sólida.)

6 /11 (Cardeal José Tolentino de Mendonça - Portugal: atual prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cargo que ocupa desde 2022. Poeta, teólogo e intelectual renomado, ele também foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco, em 2019)

7 /11 (Cardeal Mario Grech - Malta: Ordenado sacerdote em 1984 e nomeado bispo de Gozo em 2005, também por Francisco, Grech é conhecido por sua abordagem pastoral e pelo foco em questões relacionadas ao diálogo inter-religioso e justiça social.)

8 /11 (Cardeal Luis Antonio Tagle - Filipinas: atual cardeal-arcebispo de Manila. Foi nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI em 2012. Tagle é conhecido por seu compromisso com a justiça social, o combate à pobreza e a defesa dos direitos humanos, além de ser defensor do diálogo inter-religioso.)

9 /11 (Cardeal Robert Francis Prevost - EUA: bispo emérito de Chiclayo, no Peru. Em 2023, foi nomeado prefeito do Dicastério para os Bispos)

10 /11 (Cardeal Fridolin Ambongo Besungu - República Democrática do Congo: arcebispo de Kinshasa desde 2018. Em 2019, o Papa Francisco o elevou ao cardinalato)

11/11 Brasilia - Bispo auxiliar de Bras’lia (DF) e secret‡rio geral da CNBB, Dom Leonardo Ulrich Steiner fala sobre arenœncia do papa Bento XVI ao posto de l’der da Igreja Cat—lica. (Cardeal Leonardo Ulrich Steiner - Brasil: Anunciado pelo Papa como cardeal da Igreja Católica em maio de 2022, Steiner tornou-se o primeiro cardeal da Amazônia brasileira)

Trump, Milei, Lula

Mais de 50 chefes de Estado e 10 monarcas em exercício comparecerão à missa fúnebre, que acontecerá na Praça de São Pedro, no sábado a partir das 10h (5h de Brasília).

Presidentes como Donald Trump, Javier Milei e Lula, além do rei Felipe VI da Espanha e do secretário-geral da ONU, António Guterres, confirmaram presença.

As delegações oficiais ocuparão o lado direito, voltado para a basílica. Na primeira fila estarão os presidentes da Argentina — terra natal de Bergoglio — e da Itália, Sergio Mattarella.

Em seguida, estarão os monarcas, como o rei espanhol Felipe VI, e os demais presidentes, em ordem alfabética em francês.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou condolências na quinta-feira, após dias de silêncio. As relações entre a Santa Sé e Israel pioraram consideravelmente após o ataque sem precedentes do Hamas em território israelense no dia 7 de outubro de 2023 e a posterior ofensiva israelense na Faixa de Gaza.

"Franciscus"

O enterro de Francisco também acontecerá no sábado, na Basílica de Santa Maria Maior de Roma, o primeiro de um pontífice fora do Vaticano desde Leão XIII, em 1903.

Após a missa no Vaticano, o cortejo fúnebre percorrerá as ruas de Roma, passando por monumentos como o Coliseu, segundo as autoridades.

O público poderá acompanhar a cerimônia em telões. As autoridades estimam que dezenas de milhares de pessoas poderiam acompanhar o translado do caixão do pontífice.

O túmulo do papa será de mármore e terá apenas uma palavra, "Franciscus". Uma reprodução da cruz peitoral utilizada por ele acompanhará o conjunto.

As autoridades italianas determinaram uma zona de exclusão aérea sobre Roma e mobilizaram unidades antidrone com sistemas de inibição de sinais para evitar qualquer atividade suspeita.

Aviões de combate estão em alerta para intervir, enquanto helicópteros policiais sobrevoam o centro histórico e franco-atiradores foram posicionados nos telhados da Via della Conciliazione, que leva à Praça de São Pedro, e na colina próxima de Gianicolo.

"Um pouco órfãos"

O papa que veio "do fim do mundo" liderou a Igreja Católica a partir de 2013 com um pontificado reformista muito centrado na pobreza. Seu estilo cordial e austero rendeu críticas da ala mais conservadora.

"Ficamos um pouco órfãos", disse em uma homilia na quarta-feira o cardeal francês Jean-Marc Aveline, um dos nomes cotados para ser eleito no próximo conclave.

O Vaticano ainda não anunciou a data para o início da reunião que escolherá o novo líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos.

O conclave deve acontecer na emblemática Capela Sistina em um prazo de entre 15 e 20 dias a partir da morte do pontífice, ou antes, caso os cardeais decidam dessa maneira. Mais de dois terços dos 135 cardeais que poderão votar foram nomeados pelo falecido papa.