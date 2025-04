Água benta, orações em latim e bolsa de moedas: conheça os rituais de sepultamento do Papa Francisco

Nesta quinta-feira, 24, o Vaticano divulgou como serão conduzidas as cerimônias finais do Papa Francisco. A despedida inclui o fechamento do caixão na sexta-feira, 25, e o sepultamento no sábado, 26, seguindo os ritos solenes previstos no Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, o manual oficial dos funerais papais.

O pontífice teve a morte confirmada nesta segunda-feira, 21. O boletim médico divulgado no mesmo dia, informou o papa sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), coma e colapso cardiocirculatório irreversível.

Entre os elementos simbólicos do ritual estão rezas em latim, o uso de água benta e o depósito de uma bolsa com moedas e medalhas do pontificado dentro do caixão. As celebrações seguem tradições litúrgicas específicas da Santa Sé.

Enquanto isso, o velório público na Basílica de São Pedro segue em seu segundo dia, já tendo recebido mais de 60 mil visitantes, segundo informações do Vaticano. As homenagens se encerram às 14h (horário de Brasília) desta sexta-feira, com o fechamento do caixão previsto para uma hora depois. (Veja a seguir os detalhes de cada rito)

Cerimônia de fechamento do caixão

A cerimônia começa com a leitura de uma ata oficial pelo mestre de cerimônias Diego Ravelli, que é assinada por alguns presentes. Em seguida, são feitas orações intercaladas por momentos de silêncio, parte delas em latim e a homilia em italiano.

Depois, Ravelli cobre o rosto do papa com um véu de seda branca e asperge o corpo com água benta. No interior do caixão são colocadas a bolsa com moedas e medalhas cunhadas durante o pontificado, além da ata em um tubo selado.

O caixão recebe uma tampa de zinco, onde constam o nome do pontífice, seu brasão, uma cruz e as datas de seu nascimento e papado. A tampa é selada com os carimbos da Santa Igreja Romana, da Casa Pontifícia, do Escritório das Celebrações Litúrgicas e do Capítulo Vaticano.

Por fim, a tampa externa de madeira é fechada, com o brasão e a cruz do papa visíveis.

Logo após, será celebrada a missa Exéquia em homenagem ao pontífice. No sábado, outra cerimônia religiosa está programada na Basílica e na Praça de São Pedro, reunindo líderes de Estado e autoridades internacionais.

Sepultamento

No sábado, 26, o corpo será levado em procissão até a Basílica de Santa Maria Maggiore, no centro de Roma, onde será sepultado. Ao chegar ao local da sepultura, novas orações em latim são feitas por Diego Ravelli.

Mais selos do camarlengo Kevin Farrell e de outras instituições vaticanas são aplicados ao caixão. Depois, o caixão é colocado na tumba e aspergido novamente com água benta.

Um documento oficial que certifica o sepultamento é redigido pelo notário do Capítulo Liberiano, lido em voz alta e assinado por Ravelli, o camarlengo, o Regente da Casa Pontifícia e o próprio notário.

Com isso, tem início o período oficial de nove dias de luto da Igreja Católica. Uma missa em sufrágio ao Papa Francisco será realizada no domingo, 27, às 10h30 no horário local (5h30 em Brasília), na Basílica de São Pedro.

Velório público segue com grande presença

A Basílica de São Pedro foi reaberta ao público às 2h desta quinta-feira, 24, horário de Brasília, para que os fiéis possam se despedir do papa. A cerimônia de velório, iniciada na quarta-feira, termina nesta sexta-feira às 14h.

Na quarta, o encerramento do velório precisou ser adiado devido à grande quantidade de fiéis presentes. O fechamento oficial aconteceu por volta das 20h50 (horário de Brasília), quase duas horas além do previsto.

Até a manhã desta quinta, o Vaticano informou que cerca de 48.600 pessoas já haviam passado pela Basílica desde o início do velório, com longas filas ainda sendo registradas.

O funeral oficial do Papa Francisco será celebrado na manhã de sábado, às 5h no horário de Brasília.