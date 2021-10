Casos de covid aumentam em crianças com idade escolar no Reino Unido

As infecções por coronavírus entre crianças em idade escolar no Reino Unido levaram o número de casos diários a níveis persistentemente altos. O Reino Unido começou a vacinar adolescentes em agosto, mais tarde do que os Estados Unidos e outros países europeus. Além disso, o governo inglês decidiu abandonar quase todas as restrições durante o verão, em meio ao otimismo de que as vacinas haviam impedido a variante Delta, que se espalhou rapidamente.

Agora o país está no meio de uma onda de covid-19, impulsionada por casos em crianças com idade escolar. Com o inverno se aproximando, o governo corre para estender a vacinação para crianças nessa faixa etária e obter vacinas de reforço para adultos vulneráveis e, assim, reduzir o risco de o vírus se espalhar para grupos de idade mais avançada e causar outra onda de doenças e morte.

A média de sete dias de novos casos diários no Reino Unido foi de cerca de 34,5 mil no meio da semana. Os casos atingiram o pico no final de julho em cerca de 48 mil, caíram em agosto para 26 mil e têm oscilado em torno de 30 mil por dia desde então.