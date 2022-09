Canadá: 10 pessoas morrem e 15 ficam feridas após ataque com faca

A polícia canadense informou neste domingo que pelo menos 10 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas em dois ataques a 13 comunidades de Saskatchewan no sábado. Agora, as autoridades locais identificaram dois suspeitos do crime como Damien Sanderson e Myles Sanderson, que foram vistos pela última vez na cidade de Regina, a 320 quilômetros do local dos ataques, segundo a Reuters.

Rhonda Blackmore, comandante da Polícia Montada Real Canadense de Saskatchewan, disse que foi um dos piores assassinatos em massa da história da província, se não o pior. "Acreditamos que algumas das vítimas foram alvos dos suspeitos e outras foram atacadas aleatoriamente", disse ela em entrevista coletiva no domingo à tarde.

Os ataques repercutiram em todo o país, especialmente pelo fato de que os ataques de violência em massa são raros na região. "Não há palavras para descrever adequadamente a dor e a perda causadas por essa violência sem sentido. Todos em Saskatchewan estão de luto com as vítimas e suas famílias", disse o primeiro-ministro de Saskatchewan, Scott Moe, no Twitter.

I want to offer my deepest condolences on behalf of the government and people of Saskatchewan to all of the family and friends of the victims of today’s horrific attacks.

— Scott Moe (@PremierScottMoe) September 4, 2022