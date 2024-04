Brasil volta a ficar entre os 20 principais destinos do investimento estrangeiro

Depois de ficar de fora dos 25 principais destinos de investimentos estrangeiros em 2023, o Brasil subiu no ranking e agora está a 19ª posição, segundo dados do Índice de Confiança para Investimento Estrangeiro Direto, feito pela consultoria Kearney.

Entre os países emergentes, o Brasil subiu duas posições, passando a ocupar a quinta posição. China, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Índia, Brasil, México, Polónia e Argentina ocupam as oito primeiras posições e são os únicos mercados emergentes incluídos no ranking mundial, liderado pelos EUA pelo 12º ano consecutivo.

Segundo a Kearney, os resultados deste ano mostram que os investidores se mantêm otimistas, sentimento com potencial de crescimento nos próximos três anos. Tanto é assim que 88% deles confirmaram planos de ampliar investimentos no período, um crescimento de 6% em relação ao ano passado. Além disso, 89% consideram o investimento direto estrangeiro (IDE) mais importante para a rentabilidade e competitividade de suas empresas nos próximos três anos, contra 86% da edição anterior.

“O otimismo existe, mas há preocupação com riscos. Os principais deles estão relacionados a tensões geopolíticas e ao crescimento de ambientes regulatórios restritivos”, afirma Mark Essle, sócio da Kearney no Brasil. Ele lembra que 85% dos pesquisados acreditam que as tensões geopolíticas devem continuar ao longo deste ano impactando suas decisões. Da mesma forma, eles apontam que a proliferação de políticas industriais e restrições comerciais devem trazer mais complexidade regulatória, ampliando restrições e a necessidade de seu monitoramento em todos os mercados.

O Índice de Confiança para IDE é construído com base em uma pesquisa realizada pela consultoria junto a executivos de empresas de 30 países, dos mais diversos setores econômicos, com receita anual superior a US$ 500 milhões. A análise lista os mercados com maior potencial de atrair investimentos nos próximos três anos. O índice foi criado em 1998.

Regionalmente, as Américas têm o maior número de mercados na lista, com nove, seguidas pela Ásia-Pacífico, com sete, Médio Oriente e África, com cinco, e Europa, com quatro. O Sudeste Asiático continua a ter um desempenho relativamente bom, com Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas entre os 15 primeiros. O Vietnã, no entanto, caiu de 13º para 18º, talvez devido à diminuição do crescimento do PIB - foi de 8,1% em 2022 para 4,6% em 2023.

Impacto da Inteligência Artificial

O índice deste ano explorou as perspectivas dos investidores sobre a inteligência artificial e sua aplicação ao investimento direto estrangeiro. Impressionantes 72% dos investidores afirmam que hoje fazem uso significativo ou moderado da IA nas operações comerciais. As empresas da região das Américas lideram a adoção da tecnologia, com 76% delas reportando uma utilização significativa ou moderada, seguidas por 72% na Ásia-Pacífico e 68% na Europa.

A IA generativa por si só poderia acrescentar entre US$ 7 a US$ 10 bilhões ao PIB global, segundo estimativas da Kearney, e por isso muitas empresas estão colocando em curso iniciativas para capturar parte deste valor. Tanto é assim que 45% dos investidores pesquisados afirmaram que estão investindo tanto em IA generativa, quanto em IA preditiva. A pesquisa apontou ainda que a IA tem sido utilizada principalmente para atendimento ao cliente/chatbots (35%), automação de processos manuais (29%) e melhoria da cadeia de abastecimento (24%).