Risco fiscal está 'drenando oportunidades' do Brasil, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse nesta segunda-feira que o Brasil enfrenta dois grandes riscos atualmente: além da segurança, com a expansão do crime organizado, ele avalia que, na economia, o maior problema está nas contas públicas.

Durante sua fala no Seminário Brasil Hoje , organizado pelo Esfera Brasil , o governador defendeu que o governo federal diminua as despesas para atrair investimentos privados:

"Eu diria que nós temos dois riscos importantes hoje. Um, do ponto de vista econômico, que é o risco fiscal. E o risco fiscal vai drenar as oportunidades do Brasil, e a gente já está vendo isso. A gente está perdendo o

, perdendo o bonde", disse.

time