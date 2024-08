Terremoto de magnitude 5,4 atinge Portugal nesta segunda

Um terremoto de magnitude 5,4 atingiu a região marítima próxima à costa de Setúbal, em Portugal, na madrugada desta segunda-feira, 26. O epicentro foi localizado a uma profundidade de dez quilômetros, de acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Apesar do abalo, não foram registradas vítimas ou grandes danos materiais. A Proteção Civil, no entanto, foi acionada por diversas pessoas de diferentes áreas, desde o Alentejo até Coimbra, que relataram ter sentido o tremor, que ocorreu às 5h11 no horário local.

O terremoto foi percebido em várias regiões de Portugal, incluindo nas cidades de Lisboa e Porto. A maioria das ligações recebidas pela Proteção Civil era de pessoas buscando informações sobre o ocorrido e orientações sobre como se proteger desse fenômeno.

Recomendações do governo

O governo federal de Portugal afirmou que está em constante comunicação com todos os serviços competentes para garantir um acompanhamento detalhado da situação.

"Apelamos à população para que mantenha a serenidade e siga as recomendações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil", disse o governo português.

Em comunicado oficial, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa afirmou estar monitorando a situação e reforçou que o tremor não provocou ferimentos ou prejuízos significativos.

Marcelo Rebelo de Sousa também anunciou uma reunião em Belém, em Lisboa, às 10h (horário local), com o primeiro-ministro em exercício e o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, para discutir o ocorrido.