Bill Gates doa US$ 50 milhões para campanha de Kamala Harris, diz imprensa americana

Bill Gates, cofundador da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo, teria feito uma doação substancial para apoiar a campanha presidencial da vice-presidente Kamala Harris nas eleições dos Estados Unidos de 2024.

De acordo com pessoas próximas ouvidas pela reportagem do New York Times, Gates doou cerca de US$ 50 milhões (R$ 284 milhões) para uma organização sem fins lucrativos que apoia Kamala, o que representa uma mudança em sua postura anterior de distanciamento em relação a grandes doações políticas.

A doação foi feita para a Future Forward, uma organização que desempenha um papel central na arrecadação de fundos para a campanha da vice-presidente.

Preocupações com uma possível reeleição de Trump

Nos bastidores, Gates estaria demonstrando preocupações com a possibilidade de um segundo mandato de Donald Trump, particularmente em questões como mudanças climáticas, saúde pública e direitos reprodutivos. Embora ele mantenha que pode trabalhar com qualquer candidato, as fontes indicam que Gates teme as possíveis mudanças de políticas que poderiam ocorrer com Trump de volta à Presidência.

A Fundação Bill & Melinda Gates, que atua em áreas como saúde global e combate à pobreza, poderia ser diretamente afetada por cortes em programas sociais se Trump voltar ao poder. Em um comunicado ao The New York Times, Gates afirmou: "Eu apoio candidatos que demonstram um compromisso claro em melhorar o sistema de saúde, reduzir a pobreza e combater as mudanças climáticas nos EUA e no mundo." Ele também ressaltou que a eleição de 2024 é diferente, com um impacto sem precedentes tanto para os americanos quanto para as pessoas mais vulneráveis ao redor do mundo.

Pressão familiar para maior envolvimento político

A decisão de Gates de apoiar Kamala pode refletir também a crescente conscientização política dentro de sua própria família. Seus filhos, Rory e Phoebe Gates, têm se envolvido cada vez mais em doações políticas para o Partido Democrata e, segundo fontes, encorajaram o pai a adotar uma postura mais ativa. Nos últimos anos, Melinda French Gates, ex-esposa de Bill e cofundadora da Fundação Bill & Melinda Gates, também intensificou suas doações políticas, incluindo uma contribuição para a Future Forward.

Tanto Gates quanto Melinda têm demonstrado preocupações sobre o futuro do país sob a liderança de Trump, especialmente em relação aos direitos das mulheres e aos programas globais de saúde. Suas contribuições combinadas representam uma crescente influência política, mesmo que continuem a focar principalmente em causas filantrópicas.