Belém 4x: 19 países firmam compromisso para aumentar uso de combustíveis sustentáveis

Belém - Dezenove países aderiram ao Compromisso de Belém pelos Combustíveis Sustentáveis, anunciou o governo brasileiro nesta sexta, 7. O acordo foi apelidado de "Belém 4x" e visa quadruplicar o uso de combustíveis não poluentes ou de baixo teor de poluentes, como etanol e biodiesel, até 2035.

A lista de países que aderiram inclui Canadá, Coreia do Sul, Holanda, Índia, Itália, Japão e México. Veja a relação completa ao final do texto. O tratado segue aberto para novas adesões.

Segundo o texto do acordo, os países se comprometeram a expandir o uso de combustíveis sustentáveis em ao menos quatro vezes até 2035, em relação aos níveis de 2024 e "levando em consideração diferentes pontos de partida e circunstâncias nacionais".

Entre as medidas previstas, estão fortalecer as condições de mercado para permitir investimentos na área, alinhar modelos de contabilidade de emissões de carbono com padrões internacionais e colaborar em mecanismos financeiros para reduzir o custo do capital em mercados emergentes.

O tratado defende ainda acelerar a adoção de combustíveis "drop in", que podem ser usados diretamente em motores já existentes, facilitar burocracias e criar mais formas de cooperação internacional.

O objetivo é reduzir o uso de combustíveis fósseis, como gasolina e diesel, no transporte e nas indústrias, por opções como biogases, biocombustíveis, hidrogênio e combustíveis sintéticos.

O monitoramento da adesão ao acordo será feito pela Agência Internacional de Energia (AIE), e há a previsão de relatórios anuais sobre o avanço dos países-membros.

Veja a lista completa de países que aderiram ao Belém 4x

1. Armênia

2. Belarus

3. Brasil

4. Canadá

5. Chile

6. Coreia do Sul

7. Guatemala

8. Guiné

9. Índia

10. Itália

11. Japão

12. Maldivas

13. México

14. Moçambique

15. Myanmar

16. Holanda

17. Panamá

18. Sudão

19. Zâmbia