BC argentino volta a intervir no dólar e despeja US$ 670 milhões no mercado

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 17h52.
Última atualização em 19 de setembro de 2025 às 18h12.
Após dois dias injetando milhões no mercado cambial, quando o dólar superou o teto da banda do país, o Banco Central argentino fez uma nova intervenção para conter a taxa de câmbio no atacado. De acordo com o jornal local Ámbito, o valor das injeções feitas nesta sexta-feira foi alarmante: US$ 670 milhões. Com isso, em três dias, US$ 1,11 bilhão foi despejado no mercado.
Só entre quarta e quinta, foram despejados US$ 432 milhões no mercado, e analistas estimam que as reservas líquidas do BC argentino atualmente estejam em US$ 6 bilhões.
— Na cotação de hoje, o governo precisaria de US$ 9,75 bilhões para defender a banda até as eleições — disse à Bloomberg o economista Santiago Resico, da one618 Group, uma corretora de Buenos Aires, após a intervenção de quinta-feira. — Parece um custo alto demais para o governo e pode levá-lo a fazer mudanças no regime cambial.
Assim, o dólar no atacado fechou esta sexta-feira em US$ 1.475, cinquenta centavos acima do fechamento anterior, com um volume de negociação à vista de US$ 842,676 bilhões, o terceiro maior em 2025. Segundo o Ámbito, a taxa de câmbio no atacado subiu 22 pesos nesta semana, somando-se ao aumento de 98 pesos da semana anterior.
Já o dólar varejista fechou em US$ 1.515 nas bolsas do Banco Nación, referência para o mercado. Isso representou um aumento de US$ 20 em relação ao fechamento anterior (+1,3%) e atingiu o maior valor nominal já registrado.
Na noite da última quinta-feira, o ministro da Economia argentino, Luis Caputo, voltou a defender o programa econômico do governo e garantiu que não haverá mudanças de rumo, mesmo após o Banco Central (BC) realizar duas rodadas consecutivas de venda de dólares para conter a cotação da moeda.
— Vamos vender até o último dólar no teto da banda — afirmou Caputo em entrevista ao programa Las Tres Anclas, transmitido pelo canal de streaming governista Carajo.
Na terça-feira, o BC argentino vendeu US$ 53 milhões no mercado de câmbio, mostraram os dados diários sobre reservas internacionais do país divulgados no fim da noite. A intervenção foi a primeira após o país ter adotado um regime de banda cambial numa tentativa de liberalizar seu confuso mercado de câmbio, que há décadas funcionava com taxas controladas pelo governo.
A necessidade de intervir no câmbio foi mais um revés para o presidente Javier Milei, que enfrenta uma crescente perda de popularidade e uma deterioração nos indicadores econômicos — também na quarta-feira, foi divulgado que o PIB argentino se contraiu em 0,1% no último trimestre.