Ministro de Milei diz que vai vender 'até o último dólar' para segurar câmbio na Argentina

Luis Caputo afirmou que país cumprirá seus compromissos e manterá o plano que foi acordado com o FMI

O presidente da Argentina, Javier Milei, e o ministro da Economia, Luis Caputo (Divulgação/AFP)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10h56.

Última atualização em 19 de setembro de 2025 às 10h58.

Após uma semana de intensa tensão nos mercados financeiros, o governo argentino prometeu manter seu programa econômico, manter o regime cambial acordado com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e garantiu ter recursos para pagar os vencimentos da dívida em janeiro.

"Confiamos plenamente no programa econômico e não vamos nos desviar dele", disse o ministro da Economia argentino, Luis Caputo, em um programa online na noite de quinta-feira.

Devido às pressões cambiais, o Banco Central teve que vender US$ 432 milhões na última quarta e quinta-feira, na tentativa de reduzir o preço da moeda americana, que está no limite superior, ou"teto", das bandas cambiais que a Argentina implementou em 14 de abril, após assinar um acordo de extensão de linhas de crédito com o Fundo Monetário Internacional.

"Vamos vender até o último dólar dentro do teto da banda. O programa foi desenhado dessa forma e está desenhado para que os dólares do Banco Central possam ser usados ​​para defender o teto da banda", afirmou Caputo.

Reservas em risco

Analistas de mercado alertaram que as vendas de dólares do Banco Central estão esgotando suas já escassas reservas monetárias, complicando o pagamento das grandes obrigações da dívida argentina no futuro.

Caputo garantiu, no entanto, que a Argentina tem recursos para cumprir os vencimentos da dívida em janeiro próximo, aproximadamente US$ 4,5 bilhões, e que o governo também está trabalhando para garantir os pagamentos dos vencimentos da dívida previstos para julho de 2026.

Em um clima de crescente incerteza política e econômica, os investidores aprofundaram suas estratégias de hedge, acelerando a demanda por dólares americanos e vendendo ativos financeiros argentinos, o que causou a queda dos preços de ações e títulos.

Até esta quinta-feira, em setembro, o índice S&P Mercal, das principais ações argentinas, despencou 14,6%, enquanto os títulos soberanos denominados em dólares americanos caíram entre 20,6% e 29,6%, e o índice de risco-país da Argentina subiu 73%.

A turbulência também abalou o peso argentino, que se desvalorizou 9% neste mês em relação ao dólar americano.

Com EFE. 

