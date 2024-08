Banco da China terá primeiro dividendo desde que abriu capital em 2006

O Banco da China anunciou seu primeiro dividendo provisório desde que abriu o capital, 2006, mesmo tendo relatado que o crescimento do lucro não está conforme o planejado. Fundado em 1912, é o banco mais velho do país. Tinha função de banco central até 1928, quando o BC chinês foi então fundado.

O órgão estatal distribuirá 1,208 yuan (US$ 0,17) por 10 ações em pagamentos provisórios, segundo informou a Bloomberg nesta quinta-feira. Os lucros do primeiro semestre caíram 1,24% em relação ao ano anterior, para 118,6 bilhões de yuans (US$ 16,6 bilhões), à medida que as margens se deterioraram.

Já o índice de empréstimos inadimplentes caiu de 1,27% em dezembro para 1,24% em junho. No início do mês, as ações do banco subiram para o maior valor desde julho de 2015. Nesta quinta, porém, os papéis se desvalorizaram 4,1%.

Além disso, o Banco da China anunciou que Liu Jin deixou o cargo de presidente por motivos pessoais após mais de três anos no posto. Ge Haijiao será o presidente interino por enquanto.

Situação dos bancos no país preocupa

Os números do Banco da China mostram que os maiores bancos estatais de lá estão atendendo aos apelos dos reguladores para aumentar os retornos aos investidores. Ainda assim, isso aumenta ainda mais a pressão sobre os credores, que foram chamados para apoiar a economia chinesa em declínio e estão lutando com margens baixas e empréstimos ruins.

O Bank of Communications anunciou na quarta-feira um dividendo provisório junto com lucros em declínio. As ações do banco caíram 4,8% em Xangai na quinta-feira.

Todos os cinco grandes credores estatais sinalizaram que estavam considerando dividendos provisórios. Suas ações subiram para cotações máximas neste ano, já que os rendimentos dos títulos soberanos do país caíram perto de mínimas recordes.

O Industrial & Commercial Bank of China, o China Construction Bank e o Agricultural Bank of China devem divulgar seus lucros do primeiro semestre na sexta-feira.