Atropelamento em massa na Alemanha deixa pelo menos 20 feridos

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, em consequência de um atropelamento em massa ocorrido nesta quinta-feira, 13, no centro de Munique, segundo informou a polícia da capital da Baviera.

"Cerca de 20 feridos estão sendo tratados pelos serviços de emergência. Ainda não temos informações sobre a gravidade dos ferimentos. Por essa razão, helicópteros de resgate estão sendo mobilizados", afirmou a corporação nas redes sociais.

"Dois dos feridos estão em estado grave", acrescentou.

De acordo com a emissora de rádio e televisão “Bayerischer Rundfunk” (BR), uma pessoa foi reanimada no local, que fica perto da estação ferroviária central de Munique, enquanto o prefeito da cidade, Dieter Reiter, disse que havia crianças entre os feridos.

"Estou profundamente chocado", declarou o prefeito.

"Vários serviços de emergência ainda estão no local do acidente. O atendimento aos feridos é atualmente a máxima prioridade", destacou a polícia, que pediu a todos os cidadãos que mantivessem as rotas de evacuação livres.

Imagens da televisão alemã mostram uma área isolada com forças policiais, cães e pertences pessoais no chão, além do Mini Cooper branco que atropelou um grupo de pessoas que participavam de uma manifestação organizada pelo sindicato Verdi.

De acordo com a emissora de televisão “NTV”, cerca de 2.500 pessoas se registraram para participar da manifestação.

O motorista do veículo foi imediatamente preso, embora as circunstâncias do incidente ainda não estejam claras, uma vez que ainda não se sabe se foi acidental ou intencional.

No entanto, fontes policiais disseram à “BR’ que não acreditam que tenha se tratado de um acidente.

O local do incidente fica a pouco menos de dois quilômetros do centro histórico da cidade, onde foi mobilizado um grande dispositivo policial devido à Conferência de Segurança de Munique, que começa nesta sexta-feira na capital da Baviera.