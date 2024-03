Ataque Houthi contra navio no Mar Vermelho deixa tripulantes mortos pela primeira vez

Um ataque com mísseis balísticos feito por rebeldes houthis contra um navio comercial no Golfo de Áden deixou ao menos dois membros da tripulação mortos e seis feridos, informaram autoridades americanas nesta quarta-feira.

É a primeira vez que uma ação do grupo iemenita, apoiado pelo Irã, deixa vítimas fatais desde o início dos ataques contra embarcações no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, em outubro do ano passado, em retaliação à ofensiva israelense na Faixa de Gaza.

O ataque ocorreu por volta das 11h30 do horário local (5h30 no Brasil) contra um navio cargueiro M/V True Confidence, com bandeira de Barbados e propriedade da Libéria. Os houthis afirmaram, em nota, que o ataque foi "preciso" e provocou um incêndio na embarcação, que foi abandonada em seguida.

"A operação de direcionamento ocorreu depois que a tripulação do navio rejeitou as mensagens de alerta das forças navais do Iêmen", afirma a nota, na qual o grupo reiterou o apoio ao povo palestino e disse que não interromperão os ataques no Mar Vermelho até que a "agressão israelense pare e o cerco ao povo palestino na Faixa de Gaza seja suspenso".

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, afirmou nesta quarta-feira que as morte eram "tristemente inevitáveis".

— Os houthis continuaram a lançar esses ataques imprudentes sem nenhuma preocupação com o bem-estar de civis inocentes que estão transitando pelo Mar Vermelho e agora, infelizmente e tragicamente, mataram civis inocentes — disse Miller, afirmando os EUA farão os houthis prestarem contas sobre os seus ataques, "que não apenas interromperam o comércio internacional, não apenas interromperam a liberdade de navegação e as águas internacionais, não apenas colocaram em risco os marítimos, mas agora mataram tragicamente vários deles".

Devido aos ataques dos houthis, os Estados Unidos implementaram uma força multinacional de proteção marítima e realizaram, às vezes com apoio do Reino Unido, bombardeios contra posições dos rebeldes no Iêmen. Segundo a coalização, os houthis já lançaram mais de 45 ataques com mísseis e drones contra embarcações comerciais e navais que operam no Mar Vermelho, sendo que a maioria foi interceptada ou caiu no mar. Até o momento, nenhum navio militar foi atingido.

O Golfo de Áden dá acesso ao Mar Vermelho, por onde várias embarcações cortam caminho para chegar até a Europa através do Canal de Suez, que faz ligação com o Mar Mediterrâneo. Cerca de 15% do comércio mundial utiliza a rota, mas muitas embarcações estão preferindo dar a volta pelo continente africano para fugir dos ataques dos houthis. Segundo a ONU, na primeira quinzena de fevereiro, o Canal de Suez sofreu uma queda de 42% nos trânsitos mensais em relação ao seu pico em 2023.