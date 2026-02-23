Mundo

Ataque dos EUA contra embarcação no Caribe deixa três mortos; veja vídeo

Segundo o Comando Sul dos EUA, operação faz parte da campanha do governo de combate ao tráfico de drogas na região

Narcotráfico: Comando Sul dos EUA anunciou ataque contra embarcação no Caribe nesta segunda-feira (X/U.S. Southern Command/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17h04.

O Comando Sul dos Estados Unidos declarou nesta segunda-feira,23, que realizou um ataque contra uma embarcação suspeita de tráfico de drogas no Mar do Caribe, resultando na morte de três homens. A operação foi divulgada em comunicado publicado na rede social X.

Segundo o U.S. Southern Command, o barco navegava por rotas conhecidas de tráfico na região e estaria envolvido em atividades ilícitas. De acordo com a nota oficial, “três narco-terroristas do sexo masculino foram mortos durante a ação” e nenhum militar americano ficou ferido. A publicação incluiu um vídeo que mostra a embarcação parada sendo destruída por uma explosão.

Guerra contra o narcotráfico

O ataque ocorre menos de uma semana após a morte de 11 pessoas acusadas de tráfico em águas da América Latina, dentro da campanha conduzida pelo governo de Donald Trump contra grupos classificados como “narco-terroristas”. A estratégia, iniciada no ano passado, tem como foco pequenas embarcações que operam em rotas marítimas utilizadas para o transporte de drogas.

Desde o início das ações, ao menos 148 pessoas morreram em ataques a barcos suspeitos de envolvimento com o tráfico, segundo balanço das próprias autoridades militares. O governo de Trump têm se limitado a informar que os alvos operavam em corredores conhecidos de contrabando, sem detalhar evidências específicas sobre cada operação, informou a emissora americana CBS.

A condução da campanha militar enfrenta questionamentos no Congresso. Parlamentares do Partido Democrata afirmam que o governo não apresentou provas suficientes de que as embarcações atingidas transportavam drogas destinadas aos Estados Unidos e argumentam que não houve autorização legislativa específica para a ofensiva.

Propostas apresentadas por democratas para restringir ou condicionar os ataques não avançaram na Câmara dos Representantes nem no Senado. O governo mantém a justificativa de que as ações integram sua política de combate ao tráfico internacional de drogas por vias marítimas.

