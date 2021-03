Após suspensões, Boris Johnson toma vacina da AstraZeneca no Reino Unido

Após uma semana de polêmicas com a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, o premiê britânico, Boris Johnson, decidiu dar seu voto de confiança simbólico ao imunizante. Johnson se vacinou nesta sexta-feira, 19, e postou em suas redes sociais que tomou o imunizante de AstraZeneca/Oxford.

"Eu acabei de receber minha primeira dose da vacina de Oxford/AstraZeneca. Obrigada a todos os cientistas incríveis, os funcionários do NHS [sistema de saúde britânico] e voluntários que ajudaram a fazer isso acontecer", escreveu em seu perfil no Twitter.

"Tomar a vacina é a melhor coisa que podemos fazer para ter de volta a vida da qual tanto sentimos falta."

I've just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose.

Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen.

Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much.

Let's get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021