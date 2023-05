Aos 80, Joe Biden defende sua reeleição: "sou mais experiente do que qualquer um"

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu sua candidatura à reeleição argumentando que adquiriu muita sabedoria nos últimos anos e é mais experiente do que qualquer outro candidato.

"Adquiri muita sabedoria e sei mais do que a grande maioria das pessoas. Sou mais experiente do que qualquer um que já concorreu ao cargo e acho que provei que sou honrado e eficaz', afirmou Biden em entrevista à rede de televisão MSNBC, ontem, quando questionado sobre porque ele seria a pessoa certa para tentar mais um mandato.

Biden é o presidente mais velho da história dos EUA

Biden, hoje com 80 anos, é o presidente mais velho que já esteve no cargo nos Estados Unidos e, no final de abril, anunciou sua candidatura à reeleição, em 2024. Se reeleito, ele terá 82 anos no início do próximo mandato e 86 quando deixar o cargo.

Na entrevista, Biden ainda comentou sobre as investigações da Justiça dos Estados Unidos sobre seu filho, Hunter Biden e o impacto disso sobre a sua presidência: "Meu filho não fez nada de errado e eu confio nele. Eu tenho fé nele. O que impacta a minha presidência, é me sentir orgulhoso dele", disse. O filho de Biden é investigado desde 2020 por supostas irregularidades fiscais.