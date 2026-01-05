Advogado de Julian Assange no caso WikiLeaks vai representar Maduro nos EUA

O advogado criminalista Barry Pollack, advogado de defesa renomado, passou a representar Nicolás Maduro na Justiça norte-americana. A informação consta em uma notificação formal de comparecimento apresentada ao tribunal nesta segunda-feira, 5, e obtida pelo jornal The Wall Street Journal.

Com quase três décadas de atuação, Pollack construiu reputação por assumir casos considerados politicamente sensíveis ou juridicamente complexos, muitas vezes descritos como “indefensáveis”. Foi ele quem liderou as negociações que resultaram na libertação do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, após cerca de 15 anos de disputas judiciais envolvendo acusações de espionagem e divulgação de documentos sigilosos do governo norte-americano.

O caso Assange projetou internacionalmente o nome de Pollack. O australiano passou cinco anos detido no Reino Unido e acabou se declarando culpado por obter e divulgar segredos militares dos Estados Unidos, incluindo centenas de milhares de relatórios de guerra e telegramas diplomáticos que expuseram abusos cometidos durante operações militares no Iraque e no Afeganistão.

Veterano dos tribunais de Washington, Pollack é sócio do escritório Harris St. Laurent & Wechsler LLP e tem atuação concentrada em crimes financeiros complexos, corrupção pública, segurança nacional e processos de alto impacto político. Ao longo da carreira, representou executivos de grandes empresas, autoridades governamentais e organizações envolvidas em investigações com ampla repercussão midiática.

Maduro responde na Justiça dos Estados Unidos a acusações de narcoterrorismo, tráfico internacional de drogas e posse de armas de guerra. A esposa de Maduro, Cilia Flores, também teve sua defesa definida. Ela será representada por Mark Donnelly, ex-promotor federal com base em Houston. Donnelly atuou como investigador da Câmara dos Representantes do Texas durante o processo de impeachment, em 2023, do procurador-geral do estado, Ken Paxton, que acabou absolvido e atualmente disputa a indicação do Partido Republicano para o Senado norte-americano.