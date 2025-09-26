Mundo

'Acho que temos um acordo' sobre Gaza, diz Trump

Declaração foi dada na Casa Branca após diálogos entre Israel e países árabes

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11h51.

Última atualização em 26 de setembro de 2025 às 12h22.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta sexta-feira, 26, que acredita que um acordo para pôr fim à guerra em Gaza foi alcançado, após os recentes diálogos entre Israel e os países árabes.

"Acho que temos um acordo", disse Trump a jornalistas na Casa Branca.

"Parece que temos um acordo sobre Gaza, acho que é um acordo que permitirá recuperar os reféns, será um acordo que porá fim à guerra", assegurou.

Israel
Faixa de Gaza
Palestina
Donald Trump

