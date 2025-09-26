Mundo

China alerta na ONU sobre retorno à 'mentalidade da Guerra Fria'

Sem fazer referência a Trump, líder chinês classificou seu país como defensora da ordem mundial da qual os EUA eram, até recentemente, os principais guardiões

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16h52.

O premiê chinês, Li Qiang, alertou nesta sexta-feira, 26, contra o retorno à "mentalidade da Guerra Fria" e defendeu o multilateralismo e o livre comércio, em uma crítica velada aos Estados Unidos perante a Assembleia Geral da ONU.

O primeiro-ministro não fez nenhuma referência explícita ao presidente americano, Donald Trump, em seu discurso, mas apresentou a potência asiática como defensora da ordem mundial da qual Washington era, até recentemente, o principal guardião.

"O mundo entrou em um novo período de turbulência e transformação", declarou Li.

"O unilateralismo e a mentalidade da Guerra Fria estão ressurgindo. As regras e a ordem internacional estabelecidas nos últimos 80 anos estão sendo seriamente desafiadas, e o sistema internacional outrora eficaz está sendo constantemente rompido", observou.

"A humanidade está novamente em uma encruzilhada", acrescentou.

O líder chinês criticou particularmente a imposição de tarifas pelos Estados Unidos.

"Uma das principais causas da atual estagnação econômica global é a multiplicação de medidas unilaterais e protecionistas, como aumentos de tarifas e a construção de muros e barreiras", disse Li, observando que, na contramão desse movimento, "a China continua abrindo suas portas para o mundo".

Ele também afirmou que seu país "espera trabalhar com o resto do mundo para defender os ideais da ONU".

