Siderúrgicas lideram altas após resultado da CSN; Ibovespa cai

Embora o mercado esperasse que a bolsa brasileira abrisse em alta, acompanhando a recuperação dos índices internacionais, os primeiros minutos de pregão provaram o contrário. Apesar do clima positivo no exterior, com dados do varejo americano saindo melhores do que o esperado, o Ibovespa caía 0,24% às 10h53 e marcava 98.817 pontos.

Ativos de peso

Entre os componentes com maior participação no índice, somente as ações da Vale operam em leve alta, enquanto os papéis de grandes bancos, Petrobras e B3 são negociados em queda. Entre eles, as ações da petrolífera se destacam negativamente, recuando cerca de 1,5%, em linha com o preço do petróleo. Embora tenha esboçado alguma reação entre terça e quarta-feira, a commodity caminha volta a se desvalorizar nesta sexta e caminha para fechar a semana em queda. Entre os principais fatores que tem influenciado o preço da commodity estão as incertezas sobre a demanda, tendo em vista as novas medidas de isolamento social na Europa.

CSN

Parte da valorização da Vale se deve ao forte resultado do terceiro trimestre reportado pela CSN, impulsionado, principalmente, pela frente de mineração, beneficiada pela alta do minério de ferro. No período, a companhia registrou lucro líquido de 1,262 bilhão de reais, superando em 182,96% o registrado no terceiro trimestre de 2019. Já a receita líquida da CSN ficou em 8,715 bilhões de reais, acima das expectativas de 7,83 bilhões de reais.

“Sem dúvida foi um bom resultado, como era esperado. Continuamos otimista com a empresa e com o setor de siderurgia e mineração, esperando reajustes de preços em outubro/novembro. O grande evento para a empresa será o IPO do seu negócio de mineração”, afirma Pedro Galdi, analista da Mirae Asset, em relatório.

Como já haviam subido 5,7% na sessão anterior, neste pregão, os papéis da CSN têm uma valorização tímida de 0,62%. Por outro lado, as ações de empresas do setor, como Usiminas e Gerdau figuram entre as maiores altas, subindo 3,87% e 1,68%, respectivamente.

Dados econômicos

As vendas do varejo americano tiveram alta de 1,9% em setembro, ficando muito acima das estimativas de crescimento de 0,7%. Impulsionadas por pacotes estímulos nos Estados Unidos, os números do mês de setembro superaram em 5,36% os registrados no mesmo período do ano passado. “Com o resultado, o setor cresce 13,5% no trimestre, mais do que compensando a queda de 7,1% do trimestre anterior. É um resultado importante e positivo, sobretudo considerando que parte dos programas de auxílio desemprego já tinham acabado em setembro”, avaliam analista da Exame Research.

Por outro lado, o a produção industrial americana decepcionou os investidores, com contração mensal de 0,6% em setembro. As estimativas eram de alta de 0,5. Na comparação anual, a queda da produção industrial americana foi de 7,28%.