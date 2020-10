Resultado dos testes da vacina em SP; PIB da China e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Fed, dados da China e o que mais move o mercado nesta segunda

Bolsas internacionais sobem na esteira de resultados corporativos e recuperação chinesa; commodities caem com pessimismo sobre demanda

PIB da China cresce 4,9% no 3º tri, abaixo das expectativas do mercado

O consumo continua sendo um obstáculo na retomada econômica da China. Nos primeiros nove meses do ano, as vendas no varejo contraíram 7,2%

Chegou o dia de saber os detalhes dos testes da vacina chinesa no Brasil

João Doria anuncia nesta segunda-feira, 19, dados da fase de testes da vacina da covid-19 desenvolvida pelo laboratório Sinovac e pelo Butantan

Incerteza marca volta às aulas hoje na rede estadual do Rio de Janeiro

A três meses do Enem, escolas retomam atividades presenciais para o 3º ano do ensino médio; professores se negam a voltar

Mundo supera 40 milhões de casos de coronavírus

Nos últimos sete dias, 2,5 milhões de novos casos de covid-19 foram registrados, o maior número semanal desde o início da pandemia

Uber da saúde: o plano do Fleury para ganhar espaço no seu celular

App lançado pelo grupo quer reunir resultados de exames, telemedicina, venda de remédios e até de alimentos

Balanço do trimestre pode mostrar se a IBM está no caminho certo

Empresa americana deve anunciar resultados financeiros do segundo trimestre nesta segunda-feira

Dia Nacional da Inovação: o que há para comemorar e melhorar no Brasil

A expansão dos polos regionais está entre os motivos para celebrar, mas o país precisa de mão de obra qualificada e ídolos na área de tecnologia

Política e mundo

Milícias já estão presentes em 57,5% do território do Rio

De acordo com o “Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro”, os grupos paramilitares já ocupam na capital território maior do que o das facções

Na Bolívia, boca de urna dá vitória a candidato de Morales no 1º turno

Pesquisa de boca de urna mostra que o ex-ministro da Economia Luis Arce obteve 53% dos votos, contra 30,8% do opositor Carlos Mesa





Enquanto você desligou…

Estágio e trainee: Alpargatas, PwC, Localiza e mais 60 empresas com vagas

A PwC abriu inscrições para o programa Nova Geração para estudantes e recém-formados. Confira mais oportunidades para começo de carreira

Com Fernando Meirelles, evento gratuito sobre saúde mental começa hoje

Fernando Meirelles, Rodrigo Santoro, Denise Fraga e Gilberto Gil se juntam ao evento sobre saúde mental que acontece nesta semana

36 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Hambúrguer vegetal da NotCo chega aos supermercados nos próximos dias

Startup chilena vai vender seu hambúrguer vegetal em supermercados brasileiros. Preço deve ficar entre 17 e 18 reais pelo pacote com duas unidades

Agenda

Nesta segunda-feira (19), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Já nos EUA, acontece o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O mercado pode apresentar grande instabilidade de acordo com a fala do líder do banco central americano.

Frase do dia

“Tudo que você pode fazer, ou sonha que pode, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia” – Johann Wolfgang von Goethe

