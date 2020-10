Startup chilena que produz alimentos como maionese, leite, hambúrguer e até sorvete à base de plantas, a NotCo prepara uma novidade no Brasil. A companhia pretende disponibilizar a sua versão do Not Burger, feito a base de vegetais, no varejo brasileiro. Conforme apurado pela EXAME, a expectativa é de que o novo produto plant-based chegue aos supermercados nos próximos dias.

Nas próximas semanas, a NotCo deverá ver seu produto chegar às principais redes de supermercados de São Paulo. O Not Burger custará entre 17 e 18 reais e será vendido em uma embalagem contendo dois hambúrgueres de 100 gramas cada um. “Os clientes já compraram, só estamos esperando o produto chegar às lojas”, disse Ciro Tourinho, diretor da operação brasileira da foodtech.

Já disponível no Chile e na Argentina, o Not Burger chega ao Brasil com produção inteiramente local e feita a partir de um parceiro brasileiro, que recebe os ingredientes e produz o hambúrguer feito com proteína de ervilha, óleo de coco, óleo de girassol, fibra de bambu, cacau em pó, proteína de arroz, beterraba, entre outros ingredientes.

Por aqui, o Not Burger estava disponível apenas no restaurante Why Not, uma dark kitchen localizada em São Paulo e que oferta em seu cardápio do iFood itens como sanduíches, porções de frango crocante vegano, milkshakes e brownies, além de uma área dedicada à venda dos próprios produtos da NotCo.

Se conseguir popularizar seu produto no Brasil, a intenção é levar o hambúrguer vegetal também para redes de restaurantes – algo já feito por rivais do setor, como a Fazenda Futuro, por exemplo. Algumas conversas neste sentido já estão em andamento.

Vale lembrar que a NotCo tem uma parceria com o Burger King para fornecer o hambúrguer vegetal de um dos sanduíches da rede no Chile. O acordo foi firmado em fevereiro deste ano. Nas lanchonetes brasileiras do Burger King, o hambúrguer vegetal do sanduíche Rebel Whopper é fornecido pela Marfrig Global Foods.

Além do hambúrguer vegetal, a NotCo comercializa no Brasil produtos como leite, sorvete e maionese. Todos são feitos com ingredientes vegetais. A companhia trabalha no desenvolvimento de novos produtos. A maior aposta parece ser um composto vegetal que imite o atum. A foodtech também já testou a criação de produtos como manteiga e até um creme de avelã com chocolate e que ganhou o apelido de Not Ella.

A EXAME já tinha antecipado que o hambúrguer vegetal seria o próximo produto da empresa NotCo a desembarcar no país. A empresa mira a expansão de seus negócios no Brasil e a chegada do Not Burger é o primeiro movimento neste sentido após o aporte de 85 milhões de dólares, recebido no mês passado.