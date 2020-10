36 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, a EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

1 – CASE Startup Summit 2020

Data: de 19 a 23 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Associação Brasileira de Startups (Abstartups), a ACATE e o SEBRAE anunciam o CASE Startup Summit 2020, maior evento de startups e empreendedorismo da América Latina, que acontece entre 19 e 23 de outubro. Para gerar tração e engajamento, o encontro apresentará conteúdos 24h por dia com a participação de fundadores e presidentes dos atuais e potenciais unicórnios brasileiros, além de palestrantes internacionais, tal como representantes do iFood, Nubank, 500 Startups, TechStarts e Mercado Livre. Além disso, a edição 2020 contará com sessões exclusivas de mentorias ao vivo com as principais aceleradoras nacionais: Inovativa Brasil, ACE Startups e Darwin Startups.

2 – FÓRUM RNP 2020 Digital

Data: de 19 a 21 de outubro, das 9h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), anuncia a 9ª edição do Fórum RNP, encontro que promove um amplo debate sobre transformação digital e o uso e a gestão das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para finalidade de ensino, pesquisa e inovação. Para nortear as conversas, o tema escolhido foi “Encontro com o Futuro”, com o foco nos desafios que estamos vivendo em 2020.

3 – Orientações Estratégicas do Programa Voa Varejo

Data: dia 19 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para ajudar os empreendedores a elaborar estratégias para seus negócios e enfrentarem o cenário econômico adverso, o Senac RJ e o Sebrae Rio criaram o programa Voa Varejo. Ele é uma ação gratuita para os empresários pautada no fortalecimento das relações comerciais, qualificação profissional e planejamento a curto, médio e longo prazos. A partir do dia 19 de outubro, o programa iniciará uma nova etapa, com orientações estratégicas em cinco áreas, ministradas online por especialistas do mercado e focadas nas necessidades de cada grupo de empresários.

4 – O Campeão – Jornada Épica de Empreendedorismo

Data: dia 19 de outubro

Custo: 97 reais

Inscrições: pelo site

Priscila Guskuma, especialista em estratégia de negócios e treinadora comportamental, ministra essa websérie que busca desenvolver e aprimorar os empreendedores nos seguintes pilares: inteligência emocional, liderança, vendas, gestão do tempo vs. procrastinação, automotivação e bloqueios.

5 – Black Friday: como se preparar para essa data

Data: dia 19 de outubro, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A live ‘Black Friday: como se preparar para essa data’ é uma iniciativa da Andressa Rando Favorito, especialista em gestão de negócios de moda, que tem o objetivo de auxiliar pequenos e médios varejistas do setor de vestuário a entenderem os melhores caminhos para otimizar as vendas neste período que é um dos mais quentes para o comércio.

6 – 21º Encontro de Investidores do Programa CoVida20

Data: dia 19 de outubro, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Organizado pela Trê Investindo com Causa, o evento tem como foco apresentar o CoVida20, um programa de financiamento de pequenos negócios de impacto, comprometidos com a manutenção de emprego e renda durante a crise da covid-19. O evento, apresentado por Lívia Galasso, vai mostrar a plataforma de empréstimo direto, as oportunidades de investimentos disponíveis, o uso consciente do dinheiro e dicas para os negócios.

7 – Programa Gerdau Transforma – São Paulo e Rio Grande do Sul

Data: de 19 a 23 de setembro, das 18h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O curso tem como objetivo capacitar cerca de 600 novos empreendedores na cidades de São Paulo (SP), Sapucaia do Sul e Charqueadas (RS) por meio de uma formação gratuita e online. A partir da metodologia By Necessity®, desenvolvida pelo Instituto Besouro, a capacitação apoia jovens e pequenos empreendedores a ingressar no mercado de trabalho por intermédio do empoderamento e fortalecimento individual. Além de ensinar as bases para começar uma empresa, como abertura de CNPJ, definição do público-alvo, noções de lucro, investimento e fluxo de caixa. Ao todo, são 10 etapas de ensino para que o aluno finalize o curso com o plano do futuro negócio nas mãos. Para participar é preciso ter entre 18 e 29 anos, estar matriculado ou ter frequentado escola pública, vontade de empreender, possuir uma ideia de negócio e viver em zonas periféricas.

8 – Leadership Conference

Data: entre os dias 19 e 23 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com a presença de líderes e gestores de empresas como iFood, Coca Cola, Bayer, LATAM, entre outros, a plataforma de RH Sólides e a empresa de inovação Transformação Digital promovem o “Leadership Conference”, evento gratuito sobre desenvolvimento de lideranças.

9 – BConnected – maior evento de potencialização de negócios da América Latina

Data: de 19 a 23 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Organizada pelo Grupo BITTENCOURT, a iniciativa tem o objetivo de fomentar a recuperação das empresas e reunirá grandes nomes do mundo dos negócios como: Natura, Grupo Boticário, Magazine Luiza, Unilever, Reserva, Chilli Beans, Hering etc. Transformação digital, a nova fase do comércio online, gestão e liderança, internacionalização e businesses exchanges, diversidade nas empresas, comportamento do consumidor, expansão, fundos de investimento e outras questões do universo das empresas dos mais diversos segmentos serão abordadas pelo palestrantes.

10 – Heineken Apresenta: Balaclava Digital

Data: de 19 até 25 de outubro, das 18h até 22h

Custo: gratuito

Onde: pela Twitch

Fruto da parceria entre a marca Heineken e a Balaclava Records, o festival online Balaclava Digital acontecerá com transmissões na Twitch durante toda a semana. Criado para ser uma plataforma multicultural, o evento promoverá encontros inéditos entre artistas da música indie nacional e estrangeira e outros profissionais relevantes na indústria fonográfica para debater temas como a produção musical, panorama do mercado atual, diversidade nos festivais, música de vanguarda e assuntos relacionados ao entretenimento e à consciência contemporânea.

11 – ABF Expo Digital Santa Catarina

Data: de 20 a 22 de outubro, das 8h30 às 22h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) escolheu Santa Catarina para a terceira edição da sua feira online regional oficial. O evento visa atender os potenciais investidores do estado e impulsionar ainda mais o desenvolvimento do setor de franquias. A plataforma possibilitará ao visitante trocar experiências e conhecer as marcas expositoras em rodadas de negócios virtuais individuais pré-marcadas. Os visitantes poderão também buscar conhecimento sobre os conceitos do franchising em palestras virtuais com alguns dos principais especialistas do setor no país. Serão apresentados seis temas com duas sessões por dia, abordando questões gerenciais, administrativas e jurídicas do franchising.

12 – 7º Café com Empreendedoras de Santos – Online

Data: dia 20 de outubro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Café com Empreendedoras é uma oportunidade de conhecer outras empresárias, aumentar seu networking, divulgar sua empresa e ainda contar com conteúdo super rico e histórias inspiradoras. Nesta edição, Lorena Gutierrez, diretora da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial, irá apresentar uma palestra com sete motivos porque os negócios falham.

13 – Papo de CEO

Data: dia 20 de outubro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A 11ª rodada do Papo de CEO, promovida pela ANPEI, terá a participação de Manfredo Rübens, presidente para América do Sul da BASF. Com o tema “Transformação digital da empresa e da sua cadeia de valor”, o executivo irá falar sobre como a inovação está presente na estratégia da empresa, considerando as oportunidades da incorporação de tecnologias digitais para alavancar os negócios da companhia e de toda a cadeia. O evento será mediado por Heloísa Menezes, especialista em Relações Institucionais e consultora na ANPEI.

14 – Webinar Gestão Pública Talks – Estratégias Digitais para Governo #3

Data: dia 20 de outubro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O encontro virtual faz parte da série “Gestão Pública Talks”, que destaca a transformação do papel para o digital em diversas esferas da Gestão Pública e gera insights e reflexões para governos e gestores públicos. Neste webinar será destaque como transformar digitalmente a gestão e fiscalização da faixa de domínio – áreas laterais das estradas e rodovias, que envolvem questões de infraestrutura, exploração comercial e geração de empregos, além de gerar arrecadação aos Estados para a manutenção viária das rodovias estaduais. O debate será mediado por Rafael Scala, gerente de contas na Softplan, e terá como convidados Elisa Quint de Souza Oliveira, gerente de Faixa de Domínio de Santa Catarina; e Lucas Farias, diretor de Faixa de Domínio do Distrito Federal.

15 – Do Campo ao Copo – Cervejas

Data: dias 21 e 22 de outubro, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Do Campo ao Copo – Cervejas será um primeiro grande evento em plataforma digital sobre a temática do mercado de cervejas no Brasil. Organizado pela startup Congresse.me, o evento lança um olhar sobre temas como: mercado de cervejas artesanais, o efeitos da pandemia no mercado de cervejas, o papel das artesanais no varejo, as plataformas digitais de comercialização, receitas de sucesso e estratégias de diferenciação.

16 – Revolucione a Experiência dos Hóspedes com a OYO

Data: dia 21 de outubro, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Uma das maiores preocupações das redes hoteleiras é causar uma boa impressão aos seus clientes. Hotéis com boas estratégias de serviço retem 92% dos seus clientes. Diante disso, em um webinar gratuito, Laura Lott, consultora de operações OYO, irá compartilhar as melhores práticas para surpreender positivamente seus hóspedes e criar experiências únicas que serão convertidas em boas avaliações e mais vendas.

17 – Às quartas vestimos rosa – Como transformei uma camiseta básica em um item desejo de consumo

Data: dia 21 de outubro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: no Instagram

Na live desta semana, Pedro Rabelo, diretor do Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seus próprios e-commerces, recebe Luísa Morato, advogada e empreendedora, que vai contar como transformou uma camiseta básica em um item de desejo de consumo e faturou 4 milhões de reais no primeiro ano de seu e-commerce, a Camys.

18 – Por que Startups aceleram grandes empresas?

Data: dia 21 de outubro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Qual o objetivo das grandes empresas ao interagir com startups? Esse webinar terá como foco a interação e os benefícios entre grandes empresas e startups. Para explicar essa relação e compartilhar as melhores dicas, a live contará com a participação de Pedro Teixeira, diretor de aceleração da Troposlab, Diego Mariano, presidente da startup BirminD, e Gustavo Brigatto, fundador e editor do Startups.com.br.

19 – Mídia e e-commerce combinados: estratégias de mídia para alavancagem de negócios

Data: dia 21 de outubro, às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para abordar falar sobre as estratégias de mídia para negócios digitais, a B2W Summit’20 convidou Priscila Marins, diretora de mídia e marketplace da Enex para um evento online. Junto com ela, estarão Débora Sabiussi, VP of perfomance & data hub e Alexandra Mendonça, gerente geral do B2WADS.

20 – Educação socioemocional com Augusto Cury

Data: dia 21 de outubro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento vai discutir temas que envolvem a qualidade de vida e o bem-estar dos professores, alunos e famílias em época que o ensino remoto foi substituído pelas aulas tradicionais. A ideia é contribuir para que todos possam estar preparados para o novo normal dentro do ensino. Para que o próximo ano letivo corra bem, é importante que haja essa comunicação e alinhamento entre escolas e famílias.

21 – Magnetis Update 2020

Data: dia 21 de outubro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A fintech Magnetis apresenta no dia 21 de outubro uma nova experiência de investimentos, inédita no mercado brasileiro. Além da novidade e integração com sua corretora própria, a empresa ainda apresentará novidades na estratégia de investimentos, em produtos financeiros e a chegada do segmento Private.

22 – Como encantar e multiplicar multiplicar resultados

Data: dia 21 de outubro, às 18h30

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

​​Para o mês de outubro, a Leo Learning Brasil escolheu o tema de vendas para seus eventos. No dia 21, André Slivnik, vice presidente, da ABTD, aborda o assunto junto com o Richard Vasconcelos, presidente da Leo Learning.

23 – Storytelling com Dados

Data: dia 22 de outubro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Sabe quando você vai contar uma história para alguém e não consegue se lembrar exatamente de detalhes como nomes ou dados, mas nunca vai se esquecer do que aconteceu? Isso ocorre porque as pessoas são muito mais apaixonadas por narrativas do que por números ou informações brutas. A habilidade de transformar dados em conhecimento é algo imprescindível para um profissional que deseja tornar as estratégias de sua empresa mais inteligentes e as tomadas de decisão, assertivas. E a melhor forma de impactar um interlocutor ou público de qualquer tamanho é contando uma boa história. No dia 22 de outubro, a BIX Tecnologia vai oferecer um webinar que vai te ensinar como dominar essa habilidade e combiná-la com um design estratégico.

24 – Liberdade econômica na prática das empresas

Data: dia 22 de outubro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O escritório Zilveti Advogados segue a série de lives sobre aspectos jurídicos de diversas áreas de atuação econômica, dessa vez abordando a Lei da Liberdade Econômica. Para a próxima live, Fernando Zilveti e Marcela Cavallo recebem Armando Rovai, advogado e professor da PUC-SP e Mackenzie. O trio vai debater a respeito dos reflexos que a legislação promete trazer à atividade empresarial e à economia, além de discutir também o entendimento jurisprudencial sobre o assunto.

25 – A Black Friday e o transporte de encomendas

Data: dia 22 de outubro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Miguel Petribu, presidente da Enviabybus, conversa com Valter Silva, gerente de negócios da Praxio, sobre como o mercado de entregas via bagageiros de ônibus pode ser útil na Black Friday deste ano. A previsão de 2020 é que as compras no e-commerce liderem por conta do momento atual vivido pelo país, com as pessoas em casa por conta de uma pandemia. Dessa forma, a modalidade aparece como uma boa alternativa para todos, já que o custo de frete é menor e as companhias rodoviárias podem aumentar consideravelmente seu faturamento nesse período.

26 – Young Women Summit

Data: dia 22 de outubro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Maitê Lourenço, presidente da BlackRocks Startups, vai participar do painel “Fintechs & Empreendedorismo Financeiro” no Young Women Summit , um evento que tem como objetivo atrair e incluir mais jovens mulheres para o mercado financeiro.

27 – Agibank Experience Live | Edição Dia da Inovação

Data: dia 22 de outubro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O dia 19 de outubro é o Dia da Inovação. Para celebrar a data e destacar a importância do tema, o Agibank promove um evento virtual aberto ao público para falar como a inovação faz parte da vida dos 50+ e como ela pode facilitar sua vida – otimizando experiências, incluindo financeira e digitalmente.

28 – O que o RH pode aprender com as startups?

Data: dia 22 de outubro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Presidentes de três importantes startups de recursos humanos (Marcelo Furtado, da Convenia, Francisco H. de Mello, da Qulture Rocks, e Frederico Lacerda, da Pin People) discutem com Felipe Collins, sócio da empresa de tecnologia ACE, sobre o que o RH de qualquer porte de empresa pode aprender com a cultura das startups para melhorar seu desempenho. O encontro faz parte de uma série de lives promovida pela Exame Academy em parceria com a ACE.

29 – Cultura Data Driven nos negócios

Data: dia 22 de outubro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A SGA Tecnologia Inteligente, empresa especializada em soluções de tecnologia em nuvem, promoverá o webinar “Cultura Data Driven nos Negócios”, com a presença do Anderson Amaral, diretor de ciência de dados na ScoraS, e Armindo Sgorlon, presidente da SGA Tecnologia. Os especialistas vão conversar sobre a importância das empresas adotarem uma cultura Data Driven e como elas podem ser determinantes na tomada de decisão de diferentes áreas.

30 – Diversidade na Tecnologia do Mercado Financeiro

Data: dia 22 de outubro, a partir das 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No próximo dia 22 de outubro, a Hash, fintech do setor de meios de pagamento, promove o debate “Diversidade na Tecnologia do Mercado Financeiro: Como Diminuir o Gap de Gênero”, em parceria com a PrograMaria, startup que tem como missão empoderar mulheres com tecnologia e programação, oferecendo soluções para que as empresas promovam diversidade. O objetivo do encontro é explorar o cenário do mercado financeiro dentro do recorte de tecnologia e debater incentivos e oportunidades que as empresas podem oferecer para tornarem o ambiente de trabalho mais inclusivo.

31 – Outubro Rosa: os desafios e alegrias das empreendedoras de saúde

Data: dia 22 de outubro, das 19h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Milene Rosenthal, psicóloga e cofundadora da Telavita, clínica digital que tem como objetivo conectar pacientes a profissionais da psicologia de todo país, é uma das convidadas do 22º meet up do Cubo Health, um bate-papo que abordará os desafios de ser uma mulher empreendedora na área da saúde. Além de Milene, a conversa também conta com a participação de mais quatro das empreendedoras presentes no Cubo Itaú, são elas: Ana Elisa (presidente da GSC Integradora), Maria Carolina Dassie (Hisnek), Luciana Lessa (Medicinae) e Lívia Cunha (Cuco Health).

32 – Mentoria ÉDITODOS – “Liderando empreendimentos de Impacto”

Data: dia 22 de outubro, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A partir desta quinta-feira, a coalizão ÉDITODOS realiza uma série de lives com foco em afroempreendedorismo que serão comandadas a cada semana por um representante das seis organizações a frente da iniciativa, Agência Solano Trindade, Afrobusiness e Feira Preta , FA.Vela Instituto Afrolatinas e Vale do Dendê. Com o tema “Liderando empreendimentos de Impacto”, a primeira live terá participação de Tatiana Silva, cofundadora e diretora do FA.VELA, que convida Raíssa Haizer, empreendedora e idealizadora do Mania de Tesoura.

33 – Palestra do Fim um Começo

Data: dia 22 de outubro, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Elis Ferraz é mentora e especialista em neuro-associação e através de suas mentorias têm mudado vidas. Após viver a experiência de uma doença terminal, usou sua metodologia e conseguiu usar isso como força para desenvolver seu grande projeto que tem transformado a história de muitas pessoas. A palestra Do Fim Um Começo, é voltada para profissionais que enfrentem momentos de dificuldade dentro do seu negócio.

34 – Brazil Noble conecta alta-costura brasileira nos Emirados Árabes

Data: dia 22 de outubro, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o intuito de conectar a alta-costura brasileira com o mundo, o evento Brazil Noble surge com a proposta de apresentar e lançar a indústria da moda de luxo nacional no Oriente Médio durante o Arab Fashion Week (AFW) 2020. O desfile será transmitido digitalmente nesta edição no dia 22 de outubro e contará com a presença de cinco estilistas conceituados e reconhecidos no mercado brasileiro.

35 – B2Mamy START Online powered by Google for Startups – 50ª edição

Data: dia 23 de outubro, das 10h às 17h30

Custo: gratuito (fase 1 sem mentoria) ou 289 reais (conteúdo fase 1 e 2 com mentoria)

Inscrições: pelo site

Muitas vezes, a empreendedora se vê sozinha na sua jornada, com muitas ideias e planos, mas sem a clareza necessária para colocar as coisas efetivamente em prática. A B2Mamy constrói toda a jornada focada em mães, levando em consideração um dado importante que metade das mulheres não voltam ao mercado de trabalho após o início da licença maternidade. O Start foi elaborado para diminuir esse gap no mercado, ajudar na capacitação de mulheres, tirar seus negócios do papel ou até mesmo contribuir para voltarem ao mercado de trabalho mais confiantes. O programa funciona em duas fases: a primeira é um dia intenso de palestras e aulas práticas para todas as inscritas e a segunda parte diz respeito às mentorias e conteúdos específicos para efetivamente tirar as ideias do papel.

36 – Blue Monday – Vendas online e offline na Black Friday

Data: dia 23 de outubro e 6 de novembro, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Curso online e gratuito para o pequeno empreendedor que deseja alavancar suas vendas e faturar mais durante o período de Black Friday 2020. Participação especial do fundador da Black Friday no Brasil, Pedro Eugênio e Christopher Neiverth, head de digital na marca Reserva e responsável por operar mais de dez E-commerces acumulando mais de 500 milhões de reais em vendas e 15 milhões de reais em Marketing Digital.