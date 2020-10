Ibovespa sobe com otimismo sobre andamento de reformas

A bolsa brasileira abriu em alta nesta quarta-feira, 14, com alguma esperança sobre o andamento de reformas, após sinalizações de que a reforma tributária pode ser votada pela comissão mista do Congresso até meados de dezembro. Às 11h09, o Ibovespa subia 0,94% para 99.466 pontos.

“A questão fiscal vinha pesando bastante nas últimas semanas, com o cenário nebuloso sobre o andamento de reformas. Com notícias positivas sobre o tema, ajuda a clarear um pouco”, afirma Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

Na véspera, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o texto da reforma poderia ser aprovado ainda neste ano, caso governo e deputados cheguem a um acordo até o fim do primeiro turno das eleições municipais.

Magazine Luiza

As ações da Magazine Luiza sobem 2,58%, após o desdobramento de ações de 1 para quatro. Na véspera, o ativo encerrou em alta de 5,96%. “Existe um fator psicológico sobre isso. O investidor acaba achando que a ação está mais barata”, comenta Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Calendário econômico

Em dia de agenda esvaziada, as atenções se voltaram para os dados do setor de serviços referentes ao mês de agosto, que ficaram acima das expectativas. No período, o setor teve crescimento de 2,9% ante 2,3% de alta esperados. Na comparação anual, no entanto, a queda foi de 10%.

“O setor é o que tem o maior atraso no ritmo de recuperação pela própria natureza de algumas atividades, que ainda sofre com as medidas de isolamento. Nesse contexto, destacamos a recuperação dos serviços prestados às famílias (33.3%), que vinha decepcionando nas últimas leituras”, avaliam analistas da Exame Research.

Exterior

No mercado internacional, as bolsas operam ligeiramente em alta. Nos Estados Unidos, os índices S&P 500 e Nasdaq sobem cerca de 0,5%, após o resultado do terceiro trimestre do Goldman Sachs ter superado positivamente as expectativas. No período, o lucro por ação do banco ficou em 9,68 dólares ante os 5,45 dólares esperados. Na véspera, os balanços do JPMorgan e da BlackRock também saíram melhores do que o esperado, animando os investidores.

Na Europa, o índice Stoxx 600 tem leve alta de 0,14%, apesar dos temores sobre medidas de isolamento mais rígidas, com a aceleração de novos casos de covid em alguns países, como França, Espanha, Reino Unido e Itália.