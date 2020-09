Ibovespa recua e caminha para 4ª semana de queda; Petrobras cai mais de 2%

A bolsa brasileira abriu em queda nesta sexta-feira, 25, acompanhando o cenário externo negativo, com os investidores repercutindo negativamente o salto do número infectados diários na Europa. Às 10h20, o Ibovespa, principal índice da B3, caía 0,86% para 96.180 pontos, a caminho de sua quarta queda semanal consecutiva. Nos primeiros negócios do dia, somente duas ações do índice se valorizavam.

“O mercado teme que o número de casos de coronavírus levem a novos confinamentos na Europa. A nova onda de coronavírus. Toda alegria que se via com a recuperação em ‘V’ se transformou em uma preocupação real de que podemos estar próximos da segunda perna do ‘W’. Estamos falando de uma queda de 30% de novo”, afirma Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae Asset.

Segunda onda

Na Europa, recordes de novos casos diários de coronavírus foram registrados no Reino Unido e na França, onde o número de infectados superou a marca de 16.000 pela primeira vez. Diante deste cenário, o primeiro ministro francês, Jean Castex, que há duas semanas havia descartado a possibilidade de um lockdown na França, mudou o discurso. “Se não agirmos, podemos nos ver em uma situação próxima à primavera”, afirmou.

Petróleo

Com uma segunda onda de infecções se desenhando na Europa, aumentam as incertezas sobre o a demanda por energia no mundo, levando os petróleos brent e WTI, negociados no mercado de futuros, operarem no negativo, com desvalorização de pouco mais de 0,7%. Com a queda do preço da commodity, as ações da Petrobras recuam cerca de 2,2%, puxando o Ibovespa para baixo. Os papéis da PetroRio, com menor participação no índice, caem 3% e lideram as baixas do Ibovespa.

IRB

Apesar do clima negativo na bolsa, as ações do IRB Brasil segue em forte alta pelo terceiro pregão consecutivo, subindo pouco mais de 4%. Embora ainda seja a ação com a maior queda acumulada no ano (mais de 70%), o ativo apresenta a melhor performance da semana, alcançando apreciação de quase 30%. No radar estão os resultados de julho, em que a companhia dobrou o faturamento bruto em relação ao mesmo período do ano passado. Em live, o presidente do IRB também afirmou que não serão necessárias novas capitalizações para cumprir os requerimentos da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Fora o IRB, somente os papéis da Suzano, embalados pela alta do dólar, sobe entre os componentes do Ibovespa.

Grendene

Fora do Ibovespa, as ações da Grendene, das marcas de calçados Melissa e Ipanema, avançam pouco mais de 2%, após celebrar um contrato de licença com a Vulcabrás para produzir., comercializar e criar modelos de calçados da marca Azaleia. A licença faz parte da estratégia da Vulcabrás, da marca Olympikus, de focar na linha esportiva. O contrato de três anos prevê repasse para a Vulcabrás de de parte da receita líquida com os produtos Azaleia. Apesar do cenário de aversão ao risco, as ações da Vulcabrás são negociadas com leve alta de 0,3%.