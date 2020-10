Qualicorp diz que sede foi alvo de operação da PF; ação chega a cair 3%

A Qualicorp informou que nesta manhã de quinta-feira, 22, que a Polícia Federal realizou, no âmbito da Operação Triuno, que investiga entre outros pontos sonegação tributária e evasão de divisas, busca e apreensão de documentos na sede da companhia e em outros locais, segundo fato relevante divulgado antes da abertura do mercado. As ações da empresa ficaram em leilão na B3 até às 10h38 deste pregão. Às 10h58, registravam baixa de 1,34%, a R$33,91, depois de terem recuado 3,08% na mínima do dia, a R$33,31. É hora de seguir investindo em ações de saúde? Monte a melhor estratégia com os especialistas da EXAME Research.

Segundo o documento, a busca e apreensão foi determinada pela 2ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo, especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores.

A companhia informou que “adotará as medidas necessárias para apuração completa dos fatos, bem como colaborará com as autoridades públicas competentes”.

De acordo com a Polícia Federal, ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, sendo dez na capital paulista, um em Santo André (SP) e um na cidade do Rio de Janeiro, no âmbito da operação, que consiste em um desdobramento da Operação Descarte.