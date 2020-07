Ibovespa sobe e supera 101 mil após Moderna comprovar eficácia de vacina

A bolsa brasileira abriu em alta, nesta quarta-feira, 15, refletindo o otimismo dos investidores com os resultados da potencial vacina contra a Covid-19 da farmacêutica americana Moderna apresentados na revista científica The New England. De acordo com a publicação, todos os 45 voluntários que participaram da primeira fase de testes apresentaram imunidade contra o vírus.

Às 11h o Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, avançava 0,65% e marcava 101.086 pontos, ainda com uma série de ações em leilão de abertura. Nos Estados Unidos, o índice S&P 500 subia 0,96% e o Nasdaq, 0,70%.

“Os resultados criaram expectativa de uma retomada mais rápida da atividade econômica e maior crescimento do PIB mundial”, afirmou Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research.

A companhia foi a primeira a fazer testes em seres humanos e já está com a segunda fase, com 600 voluntários, em andamento. A terceira fase deve ser iniciada em 27 de julho, com 30.000 pessoas.

Lima também ressalta que há grande expectativa sobre os resultados dos testes da potencial vacina desenvolvida pela britânica AstraZaneca em parceria com a Universidade de Oxford. Embora já estejam na terceira fase de testes, os detalhes da primeira fase ainda não foram revelados. Segundo a Reuters, eles devem ser publicados nesta quinta-feira, 16.

“A notícia comentando que amanhã sairá a notícia da evolução da vacina da AstraZeneca também deu mais uma puxada no mercado. Tem muita coisa nova nessa frente. Dito isso, dia de propensão a risco”, disse Lima.

Além do otimismo com os avanços das vacinas, dados econômicos dos Estados Unidos também ajudam a impulsionar as bolsas de valores mundo afora. Nesta manhã, o Federal Reserve informou que a indústria americana teve crescimento mensal de 5,4% em junho, ficando acima da expansão de 4,3% esperada pelo mercado. Na comparação anual, a contração é de 10,82%.

Um dos destaques da bolsa desta manhã são as ações da Hapvida, que se valorizam cerca de 3% , após anunciar a aquisição do Grupo São José, do Vale do Paraíba, por 320 milhões de reais.

Já o setor aéreo, que mais sofreu com as medidas de isolamento impostas pela pandemia, lideram as altas da sessão. Na ponta do Ibovespa figuram as ações da Embraer, que avançam 4,24%. Azul e Gol sobem 3,4% e 2,1%, respectivamente.