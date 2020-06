Dólar sobe e supera R$ 5,40 com aumento de casos de covid-19 nos EUA

O dólar comercial sobe contra o real, nesta sexta-feira, 26, acompanhando o movimento de valorização da moeda americana nas principais economias emergentes do mundo. No radar dos investidores, segue o aumento do número de casos de coronavírus nos Estados Unidos, que voltou a bater recorde pelo segundo dia consecutivo.

Às 9h30, o dólar comercial subia 1,8% e era vendido por 5,423. O dólar turismo, com menor liquidez, avançava 1,8% e era cotado a 5,72 reais. A moeda americana também se valoriza contra o peso mexicano e o rublo russo.

Na quinta-feira, os Estados Unidos registraram mais de 41.000 novos casos. Segundo o New York Times, alguns estados do oeste e do sul do país, o vírus sobrecarregou hospitais, adiando o processos de reabertura. O mercado teme que o aumento do número de infectados exija a volta de medidas mais duras de isolamento social, desacelerando a recuperação econômica.

“Os investidores estão receosos, então acabam buscando proteção no dólar”, afirmou Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.

Ruik também vê o crescente número de infectados no Brasil como um problema para o real. “Os casos do Brasil não estava fazendo preço até agora, mas parece que está começando a pegar”, comentou.

Segundo país mais atingido pela doença, o Brasil já tem 1.228.114 infectados e 54.971 mortos por coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde.

“Com o aumento do número de casos, as economias estão voltando a fechar. Aqui em regiões próximas de Curitiba, já tem cidade com lockdown”, comentou Ruik.

No cenário interno, os investidores também estão atentos aos desdobramentos políticos ligados ao caso Fabrício Queiroz, mas seguem sem grandes pressões nos preços dos ativos. “Os temores políticos deram uma resfriada, com o Bolsonaro querendo apaziguar os ânimos e o Queiroz ainda não falou em delação premiada. Mas o tema segue na mira do investidor. Qualquer notícias nova pode fazer preço”, disse Ruik.