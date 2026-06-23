A bolha estourou? Por que ações de tecnologia dos EUA não param de cair

As ações de tecnologia voltam a pesar sobre as bolsas em Nova York nos negócios desta terça-feira, 23. As maiores baixas vêm das empresas de semicondutores, aquelas que projetam, fabricam ou fornecem equipamentos para produzir chips. Os papéis da Micron lideravam as perdas. A companhia, que chegou à casa dos trilhões em valor de mercado no mês passado, vai divulgar balanço trimestral amanhã, após o fechamento do mercado. As projeções dos analistas são positivas, apontando para um crescimento na demanda por chips de memória.

Por qual motivo, então, as "techs" voltam a cair em Wall Street?

Estrategistas da UBS afirmam em relatório que os investidores vinham percebendo um menor espaço para a valorização dos papéis do setor após o rali mais recente. "Muitos estão se perguntando o que ainda há de upside em relação ao risco", diz o relatório do banco. "O mercado ainda acredita na tese de inteligência artificial de maneira estrutural. Mas do ponto de vista tático, esse convencimento está erodindo na margem, com investidores reduzindo suas exposições".

A análise explica também que os valores já estão bem próximos daqueles precificados em previsões sobre balanços futuros. A valorização recente dessas ações se amparou fortemente em investimentos bilionários anunciados pelas big techs ao longo dos últimos anos. Caso esses aportes em hyperscalers diminuam, a tendência é que os papéis sejam impactados negativamente.

Saída de executivos do Google pesa sobre a Alphabet

Ontem, o anúncio da saída de altos executivos de inteligência artificial do Google para a OpenAI e Anthropic, donas do ChatGPT e Claude, respectivamente, foi o suficiente para provocar a maior baixa em meses no papel da Alphabet. Outras companhias também tiveram perdas relevantes na véspera, até mesmo a recém-listada SpaceX de Elon Musk.

Andrew Slimmon, gestor de portfólio sênior do Morgan Stanley, disse em entrevista à CNBC que as ações de inteligência artificial não estão caras, mas há muita gente apostando na mesma coisa ao mesmo tempo. Há, segundo ele, muitos "traders de momento" posicionados nessas ações: aqueles que compram quando a ação está subindo e vendem quando começa a cair.

Nasdaq e S&P 500 no vermelho

Às 14h53 (horário de Brasília), o índice Nasdaq caía 1,64% enquanto o S&P 500 recuava 1,06%.