Dólar cai com otimismo sobre recuperação econômica

O dólar se desvaloriza contra o real nos primeiros negócios desta terça-feira, 15, refletindo o apetite a risco no mercado, após os dados econômicos da China voltarem a surpreender novamente. Às 9h30, o dólar comercial caía 0,8% e era negociado por 5,236 reais na venda.

Depois de passar toda a primeira metade do ano e o mês de julho em queda, as vendas do varejo chinês superaram, em agosto, o volume de vendas do ano anterior em 0,5%, ante a expectativa de 0,1% de alta.

Já o ritmo de produção industrial, impulsionado pelos estímulos do governo por meio de projetos de infraestrutura, cresceram 5,6% em relação a agosto de 2019. A estimativa mediana do mercado era de crescimento de 5,1%.

“Os dados da China respaldaram a procura por risco, levando as moedas emergentes ligadas a commodities se valorizarem contra o dólar”, afirma Jefferson Ruik, diretor de câmbio Correparti.

Além da desvalorização frente ao real, o dólar também perde força perante o peso mexicano, o rand sul-africano e o rublo russo. O índice Dxy, que mede o desempenho da moeda americana contra pares desenvolvidos, cai 0,25%.

Segundo Ruik, o sentimento econômico da Alemanha, extraído pelo instituto de pesquisa Zew, também ajuda a manter o bom humor no mercado. Referentes ao mês de setembro, o Zew veio acima do esperado, em 77,4 pontos, indicando otimismo, ante os 69,8 pontos esperados.

No Brasil, o dólar caminha para renovar o menor patamar desde o fim de julho, quando o dólar fechou cotado a 5,218 reais.