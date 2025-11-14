Mercado Imobiliário

Tecnisa desiste de vender terrenos no Jardim das Perdizes para Cyrela

Negociações estavam em estágio avançado; Cyrela pagaria R$ 510 milhões pelos ativos da Tecnisa

Letícia Furlan
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 08h21.

A Tecnisa (TCSA3) orientou a Windsor, da qual detem 52% do capital social, a interromper as negociações com a Cyrela para a venda de sete terrenos e CEPACs (Certificados de Potencial Adicional de Construção) no Jardim das Perdizes, zona oeste de São Paulo. A operação, que estava em fase avançada desde a assinatura de um memorando de entendimentos (MOU) em meados de 2025, poderia movimentar até R$ 510 milhões.

A proposta envolvia o pagamento, pela Cyrela, de R$ 450 milhões à vista e até R$ 60 milhões adicionais, condicionados ao cumprimento de metas contratuais. Em fato relevante divulgado nesta sexta-feira, 14, a Tecnisa afirmou ter feito a orientação por conta de desdobramentos recentes que reduziram a atratividade da proposta, sem especificar quais.

Como consequência, a companhia também prorrogou a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025, que estava prevista para esta sexta. A publicação do Informe Trimestral de Resultados (ITR) foi adiada para o início de dezembro.

Nos últimos trimestres, a Tecnisa vinha sinalizando ao mercado sua intenção de focar em projetos com maior giro e liquidez, além de reduzir exposição a ativos de longa maturação.

