Sede da Igreja Mundial do Poder de Deus vai a leilão; lance inicial é com 40% de desconto

A sede da Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago, localizada no bairro do Brás, região central de São Paulo, será leiloada com lance inicial de R$ 157 milhões. O valor de avaliação do imóvel é estimado em R$ 261,8 milhões.

O processo faz parte de um cumprimento de uma sentença relacionada a dívidas referente aos aluguéis de um prédio na cidade de Paraguaçu Paulista, onde funcionava uma filial da Mundial. A penhora do imóvel foi determinada pela Justiça de São Paulo após diversos processos de inadimplência.

Os interessados têm até o dia 27 de fevereiro, às 11h00, para efetuar seu lance. O processo será realizado por meio do site Globo Leilões, em que também podem ser encontradas informações detalhadas sobre o imóvel e as condições do leilão.

"Por se tratar de um caso complexo, fomos procurados para que o leilão fosse realizado em nossa plataforma, garantindo transparência e cumprimento rigoroso de todos os ritos exigidos em leilões públicos judiciais", diz Jhonni Balbino da Silva, CEO da Globo Leilões. A penhora do imóvel é resultado de 280 ações judiciais e o leilão será conduzido sob responsabilidade do Leiloeiro Público Oficial Paulo Francisco Antonio Casale Lauro.

Características do imóvel

O complexo religioso tem mais de 57 mil metros quadrados de área construída, com capacidade para 20 mil pessoas e 1.200 vagas de estacionamento, além de salas administrativas para a igreja e empresas ligadas ao estabelecimento religioso.

Fundada em 1998 em Sorocaba, interior paulista, a Igreja Mundial do Poder de Deus transferiu sua sede para São Paulo no ano 2000, no Brás, onde permanece até hoje. Atualmente, a instituição conta com cerca de 6 mil templos em várias cidades do Brasil e do mundo.

Datas do leilão

1ª Praça:

Abertura: 04/02/2025 às 11:00

Encerramento: 07/02/2025 às 11:00

Lance inicial: R$ 261.815.242,72 (valor de avaliação)

2ª Praça: