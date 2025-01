Lula sanciona com vetos projeto de renegociação de dívidas dos estados com a União

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos o, o Projeto de Lei Complementar que institui o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). A decisão foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 14. Os estados poderão aderir ao programa até o dia 31 de dezembro deste ano.

O programa revisa os termos das dívidas dos Estados e do Distrito Federal com a União, firmadas no âmbito de diversas leis e medidas provisórias anteriores e os valores ficam corrigidos apenas pelo IPCA, índice de inflação.

Antes da sanção, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o chefe da Casa Civil, Rui Costa e o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), se reuniram na segunda-feira, 13, com o autor do projeto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para discutir o que foi deixado de fora do texto. Após o encontro, as autoridades se reuniram com o presidente Lula. Vetos Entre os vetos, estão trechos inseridos pela Câmara dos Deputados, como a possibilidade de usar verbas de exploração de recursos naturais (petróleo, gás, energia) e do novo Fundo de Desenvolvimento Regional (FNDR), criado com a Reforma Tributária, para abatimento dos juros. O que muda