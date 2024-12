Quem mora de aluguel em São Paulo sabe que trata-se de uma cidade cara em comparação a outras que temos no Brasil. São muitos fatores que determinam o preço que o cidadão tem que pagar por mês, mas será que é possível ter uma ideia de quanto custa alugar um imóvel em SP?

Seja para morar nas áreas mais nobres da cidade ou nos bairros mais afastados do centro, a EXAME fez uma estimativa do quanto o cidadão paga, em média, e quais são os bairros mais valorizados e menos valorizados do município. Confira:

Como é o cálculo do aluguel em São Paulo?

Ao procurar um imóvel em qualquer bairro de São Paulo, você já receberá um valor com relação ao aluguel. Esse valor é uma proposta por parte da imobiliária ou proprietário, e quem quer alugar pode negociá-lo com base em alguns critérios.

Alguns deles são a localização do imóvel, se aquele valor condiz com os outros que também estão sendo alugados na região, bem como a metragem do bem. Sempre faça essa apuração antes de fechar o negócio.

Outro ponto fundamental para quem quer alugar imóvel em SP é olhar as condições do mesmo, se há necessidades de reforma ou outros possíveis problemas que precisam ser negociados antes de assinar o contrato. Essas questões também podem abrir negociação para diminuir o custo do aluguel.

Qual é o valor médio para alugar um imóvel em SP?

São Paulo tem mais de 400 bairros e cada um deles tem um ticket médio tanto para comprar como também para alugar um imóvel. E além da especulação imobiliária, o valor pode mudar de acordo com o tamanho e o estado de conservação do imóvel, critério que conta muito no momento da negociação.

Mas, se formos levar em consideração o valor médio do metro quadrado da cidade, custa cerca de R$4.000 para alugar um imóvel em São Paulo. E, mais uma vez, esse valor pode variar para mais ou para menos, de acordo com o bairro escolhido.

Quais são os bairros mais baratos para alugar um imóvel em SP?

As regiões periféricas possuem os melhores preços da cidade para alugar um imóvel. Na Zona Leste, em bairros como Guaianases, Itaim Paulista e Sapopemba, os aluguéis são bem mais em conta do que muitos outros bairros.

Os valores variam entre R$800 e R$1.500, e tudo vai depender de onde o imóvel está localizado e o tamanho. É possível encontrar imóveis por valores parecidos em outros bairros da própria Zona Leste, Zona Norte e Centro da cidade.

Top bairros mais caros para alugar imóvel em SP

Já com relação aos aluguéis mais caros de São Paulo, os bairros nobres e centrais são o destaque, como Itaim Bibi, Jardim Europa e Vila Nova Conceição, que possuem o ticket médio mais alto da cidade.

Os aluguéis em bairros como esses passam de R$10 mil por mês tranquilamente. Os valores variam de acordo com o tamanho do imóvel, mas são considerados os mais altos da cidade.

O que mais você precisa saber para alugar um imóvel em SP

Para além do valor do aluguel, é preciso ficar atento a outros custos para alugar um imóvel em SP. Confira alguns pontos que precisam ser levados em consideração durante a sua busca:

Condomínio e IPTU : dentro do pacote do aluguel, o IPTU do imóvel também entra na conta, e o condomínio, se for o caso;

IPCA : O IPCA é o índice utilizado para reajustar o valor do aluguel todos os anos. Esse reajuste pode ser tanto para cima, quanto para baixo. Tudo vai depender da inflação;

Garantias: é importante prever tudo em contrato, inclusive fazer a vistoria do imóvel com muito cuidado para não enfrentar dívidas na hora de entregar as chaves.

Alugar um imóvel em São Paulo é a alternativa de muitos paulistanos que nem sempre têm a possibilidade de comprar um, ou que preferem não se fixar em um só lugar. Com uma busca detalhada, é possível encontrar oportunidades e fazer bons negócios na cidade.