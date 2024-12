Em busca de um imóvel pela capital paulista? Principalmente para quem não conhece tão bem a cidade e pretende se mudar para São Paulo em breve, escolher um bom bairro para se morar pode ser um desafio, já que a cidade conta com mais de 400, e preços muito variados.

Mas, os próprios dados de busca da população podem ajudar nessa escolha. Confira uma lista com os 10 bairros mais procurados para comprar imóveis em SP nos últimos anos, e o valor do metro quadrado de cada um deles.

1. Vila Mariana

Vila Mariana tem uma localização estratégica na cidade de São Paulo e lidera a lista entre os bairros mais procurados para comprar imóveis. Além de ter uma das melhores infraestruturas da região com relação a transporte público, ciclofaixas, comércios e serviços, o bairro fica perto de avenidas importantes.

Avenida Paulista, 23 de maio e Parque do Ibirapuera são só alguns exemplos que cercam a Vila Mariana. Hoje, o metro quadrado do bairro gira em torno de R$12.000.

2. Tatuapé

O Tatuapé é um bairro em ascensão na capital paulistana. Localizado na Zona Leste, a região conta com muitos empreendimentos luxuosos e uma vida agitada: bares, cafés, restaurantes e baladas.

O preço do metro quadrado pode variar, mas fica em torno de R$12.000 também, de acordo com o tipo de imóvel e localização.

3. Mooca

Super tradicional, a Mooca é o bairro que carrega consigo a cultura italiana da cidade. Sua localização é bem estratégica pois, mesmo sendo considerado um bairro da Zona Leste, fica no centro expandido de São Paulo, facilitando o acesso para diferentes áreas da cidade.

É um bairro movimentado que, apesar de ser ainda muito residencial, conta com fábricas e demais comércios. O metro quadrado na região da Mooca pode variar, mas chega a R$8.000m².

4. Pinheiros

Considerado o bairro com o metro quadrado mais caro da cidade, Pinheiros fica em quarto lugar na lista dos bairros mais procurados para comprar um imóvel em São Paulo. Mesmo sendo um bairro antigo, Pinheiros passou por uma alta valorização e conta com empreendimentos imobiliários de todos os tipos.

Além disso, é referência quando o paulistano procura a vida noturna, já que conta com muitos bares e baladas. Mesmo com a agitação, ainda concentra muitas áreas verdes e terrenos residenciais extensos. O metro quadrado de Pinheiros ultrapassa a média de R$14.000.

5. Ipiranga

O bairro do Ipiranga e todo o seu entorno cresceram muito nos últimos anos, principalmente por conta da acessibilidade do bairro, o que torna a região bem estratégica para quem trabalha nos principais centros comerciais de São Paulo.

Hoje, o metro quadrado do Ipiranga tem o preço médio de R$8.000.

6. Moema

Moema, apesar de não ser tão perto do centro, se expandiu muito e tem todas as características para ser um bairro muito procurado: infraestrutura, metrô, fácil acesso a avenidas importantes e qualidade de vida.

Fica ao lado do Aeroporto de Congonhas e da Vila Nova Conceição, outra região nobre. Hoje, o metro quadrado de Moema custa R$12.063, e é considerado um dos cinco bairros mais caros de São Paulo.

7. Butantã

Com a estação Butantã na linha amarela, o Butantã virou um ponto chave de conexão para lugares com bastante movimento em São Paulo. Entra nessa lista porque faz conexão com divisas importantes da cidade, está na Zona Oeste e ainda abriga a USP, a Universidade de São Paulo.

Hoje, o metro quadrado do Butantã tem o preço médio de R$8.000, mas em algumas partes do bairro esse valor pode ser bem mais baixo.

8. Bela Vista

Bairro clássico de São Paulo que abriga uma das consideradas ruas mais luxuosas da cidade, a Bela Vista, apesar de antiga, é um bairro que se modernizou e recebeu muitos moradores novos nos últimos anos.

Localizado no centro, é o famoso bairro perto de tudo, o metro quadrado da Bela Vista fica em torno de R$9.000.

9. Perdizes

A região de Perdizes está em uma área nobre de São Paulo, fazendo divisa com outros bairros importantes da cidade, como Barra Funda e Pacaembu. O bairro cresceu por conta do alto número de empreendimentos imobiliários, além de ter se tornado uma opção para quem gosta de bares e restaurantes.

Hoje, o metro quadrado de Perdizes fica na casa dos R$14.000, mas pode variar de acordo com o imóvel e rua escolhida.

10. Santana

Santana hoje é considerado o bairro mais desenvolvido da Zona Norte. A região virou um polo gastronômico frequentado por toda a cidade, tornando o bairro desejado para se morar, pois sempre teve metrô, avenidas movimentadas e grandes empreendimentos.

O metro quadrado em Santana varia se o imóvel for um apartamento ou casa, mas pode custar até R$10.000.