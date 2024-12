Quais são os bairros mais caros de Belo Horizonte?

Para quem busca por qualidade de vida e tranquilidade, mas ainda sim quer viver em uma capital no Brasil, Belo Horizonte pode ser uma boa pedida. A cidade tem uma ótima infraestrutura e bairros de alto padrão muito bem localizados.

Para além disso, o que não faltam são regiões arborizadas pela cidade, e isso os bairros mais valorizados da capital de Minas Gerais entregam. A EXAME preparou uma lista com os cinco bairros mais caros de Belo Horizonte e demais informações sobre cada um deles, segundo o Relatório de Compra e Venda do Quinto Andar.

Top 5 bairros mais caros de BH

São vários os fatores para determinar que um bairro seja mais caro do que o outro, mas no fim, o que valida o preço de um bairro é o valor do metro quadrado. Abaixo, você confere os bairros mais desejados de Belo Horizonte e o preço médio de cada um deles.

1. Anchieta

Anchieta fica localizado na região Centro-Sul da cidade e é considerado o bairro mais caro de Belo Horizonte. Ele se divide em uma área residencial extensa, mas também conta com um comércio bem desenvolvido. Então, quem gosta de morar bem, ter tranquilidade e acesso fácil a diversas facilidades da cidade, Anchieta é uma boa opção.

Hoje, o metro quadrado do Anchieta, sendo o bairro mais caro de Belo Horizonte, pode custar mais de R$10.500.

2. Savassi

Para o segundo bairro mais caro de Belo Horizonte temos a Savassi, que é considerada o coração cultural e social da capital mineira. As ruas são repletas de restaurantes, bares, cafés, lojas e demais comércios.

Inclusive, a Savassi é um dos bairros mais visitados pelos turistas que vão conhecer a cidade, já que tem todas essas características boêmias e também por ficar perto da Praça da Liberdade, cartão-postal de Belo Horizonte.

Com relação a valores, Savassi não fica muito longe do preço do Anchieta, custando cerca de R$9.300 o metro quadrado.

3. Lourdes

Lourdes é um bairro sofisticado de Belo Horizonte e não ocupa o terceiro lugar desta lista à toa: é conhecido por ter prédios luxuosos, restaurantes premiados e demais comércios sofisticados.

Além de abrigar um dos símbolos arquitetônicos da cidade, a Basílica Nossa Senhora de Lourdes, o bairro também não economiza no luxo, já que conta com um dos shoppings de mais alto padrão da cidade, o Diamond Mall. O preço do metro quadrado do bairro custa cerca de R$9.000.

4. São Lucas

Se as regiões mais badaladas não chamam a atenção, Belo Horizonte tem opções para todos os gostos. São Lucas, na Zona Sul, consegue combinar um estilo de vida mais tranquilo, mas com boa acessibilidade ao resto da cidade.

É um bairro com muita área verde e uma vista privilegiada da Serra do Curral, um patrimônio natural de BH. Quem deseja morar em São Lucas, vai encontrar o preço de mais de R$6.500 no metro quadrado.

5. São Pedro

Com ruas tranquilas e arborizadas, o bairro São Pedro é ideal para quem busca um ambiente residencial e sem grandes agitos. Mesmo assim, fica perto de bairros mais movimentados, como a Savassi, que também está nessa lista.

Sendo assim, São Pedro pode entregar tranquilidade e facilidade. Em quinto lugar entre os bairros mais caros de Belo Horizonte, aqui, o metro quadrado pode passar dos R$6.400.

Todos esses bairros são os mais caros de Belo Horizonte por vários motivos. Mas, todos têm algo em comum: combinam o alto padrão com uma localização estratégica, regiões arborizadas e muita infraestrutura.

Comprar ou alugar um imóvel em algum desses bairros de BH pode entregar muita qualidade de vida e conforto.