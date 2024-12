Os 10 bairros mais procurados para comprar imóveis no Rio de Janeiro; veja ranking

Procurar um imóvel no Rio de Janeiro nem sempre é uma tarefa tão fácil, principalmente para quem quer conciliar a moradia com uma boa localização, qualidade de vida e um preço acessível.

Mas, nada é impossível na cidade maravilhosa. São diversos bairros que possuem um pouco deste perfil e existem imóveis para todos os gostos. E para te ajudar na busca do melhor bairro, confira a lista dos 10 bairros mais procurados atualmente para comprar imóveis no Rio de Janeiro e algumas características de cada um deles.

1. Barra da Tijuca

A Barra da Tijuca lidera essa lista porque é considerado um bairro bem planejado e bem localizado. Na Zona Oeste do Rio, além da praia que é uma grande atração, os moradores também aproveitam a vasta opção de comércios, bares, restaurantes e muita natureza.

Todas essas características fazem com que a Barra da Tijuca seja o bairro mais procurado do Rio de Janeiro para compra e venda de imóveis.

2. Tijuca

Essa Tijuca é diferente da Barra: o bairro Tijuca fica na Zona Sul do Rio, e pode ser considerado um dos bairros mais antigos do Brasil. Mesmo com muitos anos de história, conseguiu se modernizar e mescla muita natureza com um comércio variado.

É na Tijuca que está a UERJ, além de ser vizinho de outros pontos turísticos famosos da cidade, como o Jardim Botânico e o Maracanã. A alta busca pelo bairro é exatamente pela localização e toda a infraestrutura estabelecida na região.

3. Copacabana

Internacionalmente reconhecida, Copacabana é um dos cartões-postais do Rio de Janeiro e, é claro, um bairro muito procurado tanto para moradia, como também para investimento.

Com o crescimento das locações de imóveis para turistas para estadias mais curtas, a região de Copacabana ficou aquecida. Além disso, a localização é privilegiada, na Zona Sul, com fácil acesso a outros bairros importantes da cidade.

4. Recreio dos Bandeirantes

O Recreio dos Bandeirantes é um bairro atrativo para compra e venda, já que muitas pessoas o procuram pela tranquilidade e conexão com a natureza. A região conta com muitos condomínios fechados, sendo alguns deles já com infraestrutura própria para atender os moradores sem que eles precisem sair do bairro.

5. Botafogo

Já pensou em morar em um imóvel com vista para o Pão de Açúcar? Quem escolher um imóvel no bairro de Botafogo pode ter esse privilégio. Esse não é o único motivo que a procura pelo bairro é alta, já que por lá os moradores também aproveitam de uma bons restaurantes, bares e programas culturais.

Com uma localização estratégica, Botafogo permite fácil acesso ao Centro, Copacabana e outros bairros da Zona Sul, sendo uma escolha ideal para quem valoriza praticidade e cultura.

6. Flamengo

O Flamengo é um bairro carimbado no passaporte de qualquer turista que vai ao Rio, já que abriga o Museu de Arte Moderna, e tem uma bela vista para a Baía de Guanabara. É a opção ideal para quem quer contato com a natureza e gosta de esportes ao ar livre.

Fora isso, o bairro do Flamengo ainda conta com uma boa localização, exatamente por ficar entre o Centro e a Zona Sul da cidade, facilitando a circulação em diferentes regiões.

7. Ipanema

Cobiçado pelo luxo dos imóveis e a alta gastronomia, o bairro de Ipanema também entra na lista dos mais procurados no Rio de Janeiro. A praia é super movimentada, e quem mora por lá conta com ótima infraestrutura, bons comércios e diversas opções culturais que fazem com que não seja necessário se deslocar para outra parte da cidade.

8. Méier

Já do outro lado do Rio, na Zona Norte, o Méier se desenvolveu muito nos últimos anos e conseguiu criar uma estrutura robusta, fazendo com que o bairro seja cada vez mais procurado para compra de imóveis, principalmente para quem quer encontrar um bom preço e ter acessibilidade para o resto da cidade.

9. Freguesia

A Freguesia combina áreas verdes e infraestrutura moderna na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Cercada por bairros como Anil e Pechincha, é uma das portas de entrada para a Zona Oeste, além de oferecer opções de condomínios de alto padrão, lojas, bares e restaurantes.

10. Leblon

Considerado o bairro mais caro do Rio de Janeiro, o Leblon fecha a lista das regiões mais procuradas para adquirir um imóvel na cidade. É considerado um bairro de alto padrão, com mais privacidade e imóveis com metragens significativas. Para quem busca tranquilidade e quer morar bem, pode ser uma boa aposta.

Você deve ter percebido que essa lista é bem diversa, assim como os bairros da capital carioca. Existem opções para todos os gostos e estilo de vida, e o que não faltam são oportunidades na cidade para fazer um bom negócio.