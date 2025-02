Preço do aluguel aumenta seis vezes mais do que a inflação em janeiro

Baseado nos anúncios de preços de locação em 36 cidades do Brasil, o índice FipeZAP registrou elevação de 0,96% no aluguel residencial em janeiro de 2025. O índice é desenvolvido pela Fipe em parceria com o Grupo OLX.

Na comparação com outros índices econômicos, o comportamento médio dos aluguéis no período superou a variação dos preços ao consumidor, medida pelo IPCA e com alta de 0,16%, e a variação positiva dos preços da economia brasileira, apurada pelo IGP-M, que foi de 0,27%. A variação mensal do índice para aluguel também superou a variação do índice para venda de imóveis residenciais no período, que foi de 0,59%.

Paula Reis, economista do DataZAP, afirma que os reajustes vieram em linha com o esperado: uma desaceleração no ritmo de reajuste dos aluguéis, pelo menos até o mercado de venda sentir os efeitos da alta de juros e redução dos recursos da poupança.

"Boa parte da recomposição do valor real do aluguel já aconteceu e há menos espaço para repasses. A variação do índice acumulada em 12 meses em janeiro de 2023 foi de 16,76% e em janeiro de 2024 foi 16,22%, maiores do que a observada atualmente, de 13,16%", explica a especialista.

Segundo a especialista, o mercado de venda sentirá os efeitos da alta dos juros ainda no primeiro semestre do ano. Mas o preço de locação não voltará necessariamente a acelerar — isso depende da reação do mercado de venda.

Considerando todas as cidades que compõem o índice, 33 apresentaram valorização, incluindo 20 das 22 capitais que integram a lista.

Confira a lista completa:

Campo Grande (+4,06%)

São Luís (+2,85%)

Salvador (+2,55%)

João Pessoa (+2,35%)

Belém (+2,16%)

Maceió (+1,97%)

Manaus (+1,64%)

Goiânia (+1,62%)

Aracaju (+1,57%)

Rio de Janeiro (+1,19%)

Recife (+1,12%)

Belo Horizonte (+1,09%)

São Paulo (+0,97%)

Curitiba (+0,89%)

Natal (+0,87%)

Porto Alegre (+0,69%)

Florianópolis (+0,68%)

Vitória (+0,60%)

Fortaleza (+0,45%)

Teresina (+0,40%)

Cuiabá (-1,15%)

Brasília (-0,91%)

Rentabilidade do aluguel

A razão entre o preço médio de locação e o preço médio de venda dos imóveis é uma medida de rentabilidade para o investidor que opta em adquirir o imóvel para obter renda com o aluguel residencial. Com base em dados de janeiro de 2025, o retorno médio do aluguel residencial foi de 5,82% ao ano.

A taxa é inferior à rentabilidade média projetada para aplicações financeiras de referência nos próximos 12 meses.

Em termos comparativos, a rentabilidade projetada foi relativamente maior entre imóveis com apenas um dormitório, de 6,58% ao ano. Unidades com quatro ou mais dormitórios tiveram rentabilidade de 4,73% ao ano.

Entre as capitais, as rentabilidades projetadas para o aluguel residencial se distribuíram da maior à menor da seguinte maneira.

Belém (8,38% a.a.)

Manaus (8,15% a.a.)

Recife (8,06% a.a.)

São Luís (8,04% a.a.)

Natal (7,63% a.a.)

Cuiabá (7,51% a.a.)

Salvador (7,40% a.a.)

Campo Grande (7,30% a.a.)

João Pessoa (6,80% a.a.)

Porto Alegre (6,69% a.a.)

Maceió (6,41% a.a.)

Brasília (6,14% a.a.)

São Paulo (6,11% a.a.)

Goiânia (5,96% a.a.)

Rio de Janeiro (5,66% a.a.)

Florianópolis (5,57% a.a.)

Aracaju (5,51% a.a.)

Teresina (5,29% a.a.)

Belo Horizonte (5,05% a.a.)

Fortaleza (4,69% a.a.)

Curitiba (4,50% a.a.)

Vitória (4,24% a.a.)