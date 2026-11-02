Calendário de leilões tem mais de 300 imóveis à venda nesta semana; veja oportunidades

Os leilões de imóveis movimentam a semana de 1º a 7 de novembro com mais de 300 oportunidades de Santander, Itaú e Bradesco em diferentes regiões do Brasil. As disputas acontecem pela internet em plataformas como Mega Leilões, Biasi, Zuk, Sold/Superbid e Freitas Leiloeiro, com casas, apartamentos, terrenos e outros tipos de propriedades.

A maior concentração ocorre na terça-feira, 3, quando o Santander coloca mais de 200 imóveis em disputa e o Itaú realiza diferentes certames. A mesma carteira do Santander aparece em mais de uma plataforma, por isso essas ofertas não foram somadas repetidamente no total da semana.

Parte das ofertas do Santander permite financiamento imobiliário em até 420 meses e uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em imóveis que atendam às regras, enquanto alguns leilões do Itaú não permitem financiamento imobiliário ou uso do fundo.

Nos materiais analisados, a programação começa na terça-feira, 3, e segue até sexta-feira, 6, com primeiras praças, segundas praças e eventos em praça única. Entre os imóveis encontrados nos catálogos há lances na faixa de R$ 25 mil, enquanto outras propriedades ultrapassam R$ 2 milhões.

Leilões de imóveis na terça-feira, 3 de novembro

A terça-feira, 3, concentra o maior número de imóveis da semana. A agenda começa às 9h30, no horário de Brasília, com um leilão de alienação fiduciária do Bradesco realizado pela Freitas Leiloeiro. São três imóveis em São Paulo, Valparaíso e São Caetano do Sul, todos no estado paulista.

Em Moema, na capital, um imóvel tem lance mínimo de R$ 668.613,70 na primeira praça. Caso não seja vendido, o valor previsto para a segunda rodada, marcada para quinta-feira, 5, é de R$ 469.825,11.

A maior redução entre os três lotes aparece em Valparaíso. O imóvel parte de R$ 582.804,40 na primeira praça e pode chegar à segunda rodada por R$ 222 mil, queda de 61% entre os valores mínimos apresentados. Em São Caetano do Sul, o preço passa de R$ 1.015.757,35 para R$ 646.284,41.

Às 10h começa o principal evento da semana, com o Santander levando mais de 200 imóveis a leilão, e a carteira aparecendo em plataformas como Mega Leilões, Biasi, Zuk e Sold/Superbid.

Como os mesmos imóveis podem aparecer em diferentes canais de acesso, a quantidade varia conforme a plataforma e o momento da consulta. A Sold mostrava 202 resultados, enquanto a Biasi chegou a exibir 206 oportunidades. Esses números não foram somados entre si no cálculo da semana.

Os descontos divulgados também chamam atenção, com uma casa em Presidente Figueiredo, no Amazonas, aparecendo por R$ 339.604,72, com indicação de valor 79% abaixo da avaliação. Em Pacajus, no Ceará, uma casa estava anunciada por R$ 148.703,35, com desconto indicado de 77%.

A terça-feira ainda tem diferentes grupos do Itaú pela Mega Leilões. Um deles reúne 13 itens em primeira praça a partir das 15h. Entre os imóveis aparece um apartamento de 186 metros quadrados com três vagas no Rio Pequeno, em São Paulo, com lance mínimo de R$ 2.376.437,98.

Também em 3 de novembro, a Mega realiza segundas praças de outro grupo do Itaú com 16 itens listados. Um apartamento de 71 metros quadrados em Jundiaí passa de R$ 391 mil na primeira praça para R$ 195,5 mil na segunda.

Enquanto na Biasi, o Itaú realiza ainda uma Black Friday antecipada anunciada com mais de 80 oportunidades. O evento acontece somente pela internet e a habilitação deve ser concluída até 13h.

O edital informa que o certame funciona na modalidade de "maior lance condicional". Isso significa que a maior oferta ainda depende da aprovação do vendedor e "não gera direito adquirido ao proponente".

Leilões de imóveis na quarta-feira, 4 de novembro

Na quarta-feira, 4, o Santander tem um grupo de imóveis em alienação fiduciária pela Mega Leilões. A página consultada reunia cinco itens, embora um deles estivesse marcado como sustado. As primeiras praças começam às 10h.

Uma casa em Montes Claros, em Minas Gerais, parte de R$ 908.148,33. Caso não seja arrematada, volta à disputa na sexta-feira, 6, por R$ 407.391,22. Em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, uma casa em condomínio tem lance mínimo de R$ 288.507,50 na primeira praça e R$ 148,5 mil na segunda.

Às 15h começa um certame de alienação fiduciária do Bradesco pela Mega Leilões. A página listava sete itens, embora alguns aparecessem como sustados no momento da consulta.

Entre os imóveis disponíveis está uma casa de 105 metros quadrados em Gurupi, no Tocantins. O lance mínimo é de R$ 358.041,87 na primeira praça e cai para R$ 155,4 mil na segunda rodada, marcada para sexta-feira, 6.

Em Manaus, uma casa de 151 metros quadrados passa de R$ 564.260,96 para R$ 351.431,07. Já uma casa de 222 metros quadrados em Feira de Santana, na Bahia, parte de R$ 2.032.904,38 e tem lance mínimo de R$ 1.046.061,25 na segunda praça.

O próprio anúncio do evento destaca imóveis com valores até 57% abaixo na segunda praça.

Leilões de imóveis na quinta-feira, 5 de novembro

A quinta-feira, 5, concentra a segunda praça dos três imóveis do Bradesco ofertados pela Freitas Leiloeiro na terça-feira, 3. A rodada começa às 9h30 e só seguem para essa etapa os imóveis que não forem arrematados anteriormente.

Em Valparaíso, a diferença é a maior entre os lotes apresentados. O lance mínimo cai de R$ 582.804,40 para R$ 222 mil. Em Moema, o valor passa de R$ 668.613,70 para R$ 469.825,11, enquanto o imóvel de São Caetano do Sul passa de pouco mais de R$ 1 milhão para R$ 646.284,41.

A própria Freitas recomenda que o interessado leia atentamente as condições de venda antes de participar. O material também informa que as escrituras serão lavradas perante o tabelionato indicado pelo vendedor.

Leilões de imóveis na sexta-feira, 6 de novembro

Na sexta-feira, 6, retornam à disputa os imóveis de alienação fiduciária do Santander e do Bradesco que não forem vendidos nas primeiras praças realizadas na quarta-feira. O Itaú também concentra ofertas pela Mega Leilões no dia. Um grupo com 17 imóveis chega à segunda praça a partir das 15h.

Entre eles está um apartamento de 54 metros quadrados em Sorocaba, que passa de R$ 323 mil para R$ 161,5 mil. Uma casa em terreno de 140 metros quadrados no Planalto Paulista, na cidade de São Paulo, passa de R$ 1.188.311,13 para R$ 594.155,58.

Outro apartamento, de 49 metros quadrados em São Paulo, chega à segunda rodada por R$ 268.979,80, ante R$ 537.959,60 na primeira praça.

Como participar dos leilões de imóveis

O processo varia conforme a plataforma, mas normalmente começa com cadastro prévio no site da casa de leilões. Depois de preencher os dados e enviar os documentos exigidos, o interessado precisa solicitar habilitação para o evento ou para o lote escolhido.

O documento também prevê comissão de 5% ao leiloeiro. Embora alguns imóveis possam permitir pagamento parcelado, essa possibilidade precisa estar expressamente indicada na descrição do lote, incluindo a permissão ou não do uso do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios ou cartas de crédito.

Após a liberação, o interessado pode acompanhar os lances pela internet. Antes de participar é necessário consultar o edital e a descrição específica do imóvel para verificar lance mínimo, forma de pagamento, comissão, ocupação, documentação e despesas para o comprador.

Quem pretende participar dos certames do Santander também pode consultar o passo a passo para comprar imóveis em leilões do Santander, com orientações sobre cadastro, habilitação e consulta às regras dos lotes.

Cuidados antes de dar um lance

O valor do anúncio não representa necessariamente o custo final da compra. Comissão do leiloeiro, impostos, registro, escritura, eventuais dívidas, regularização e despesas para obter a posse do imóvel podem entrar na conta depois do lance.

O estado de ocupação também merece atenção. Editais podem transferir ao comprador a responsabilidade pelas providências e custos necessários para desocupar uma propriedade.

Veja sete cuidados antes de dar um lance Nº Cuidados antes de participar 1 Leia o edital inteiro 2 Descubra quais dívidas acompanham o imóvel 3 Avalie a situação jurídica e a regularização 4 Não escolha apenas pelo maior desconto 5 Calcule o custo total, e não só o lance 6 Analise se será fácil vender o imóvel depois 7 Evite contar com lucro rápido

No edital do Itaú utilizado pela Biasi, por exemplo, o comprador fica responsável "por todas as providências e despesas relativas à desocupação dos imóveis ocupados", inclusive em casos de imóveis locados, arrendados, cedidos ou invadidos.

Outro cuidado é entender exatamente como funciona a forma de pagamento. Parcelamento, financiamento e FGTS não valem automaticamente para todos os imóveis.

Vale conferir ainda os principais cuidados para comprar um imóvel em leilão sem ignorar dívidas, ocupação e custos adicionais. A análise precisa considerar o desembolso total esperado e não apenas a diferença entre o lance inicial e o valor de avaliação.