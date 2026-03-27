Os 10 custos invisíveis na hora de comprar um imóvel

Além do valor de compra, despesas de manutenção e regularização do imóvel podem elevar significativamente o custo total (BrianAJackson/Thinkstock)
Publicado em 27 de março de 2026 às 16h25.
Comprar um imóvel envolve muito mais do que o valor anunciado no contrato. Além da entrada e das parcelas do financiamento, há uma série de despesas adicionais que elevam o custo total da aquisição.
Taxas cartoriais, impostos, reformas e despesas de manutenção estão entre os chamados "custos invisíveis" da compra de um imóvel.
Dados da incorporadora Cyrela mostram que essas despesas podem representar de 3% a 15% do valor do imóvel.
O percentual varia de acordo com a localização e o tipo de financiamento. Por isso, a recomendação é que os compradores elaborem um planejamento financeiro detalhado antes de fechar negócio.
O preço de venda divulgado normalmente inclui apenas o valor do imóvel. No entanto, a compra envolve uma série de etapas burocráticas e operacionais que geram custos adicionais.
Por isso, os compradores devem considerar despesas cartoriais, impostos e custos de financiamento para avaliar o impacto real da aquisição no orçamento.
O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é um dos principais custos extras. A alíquota é definida pelos municípios e pode variar entre 2% e 4% do valor do imóvel.
O pagamento deve ser realizado antes do registro do contrato no cartório de imóveis.
A escritura e o registro do imóvel são obrigatórios para formalizar a compra. As taxas variam por estado e pelo valor do imóvel.
O valor da escritura pode variar de 1% a 3% do valor total, e do registro de 0,5% a 1%.
Os cartórios seguem tabelas definidas por tribunais estaduais, por isso os percentuais variam.
Quem opta pelo financiamento precisa considerar custos como:
Mesmo imóveis novos podem exigir gastos com armários, iluminação, pintura e ajustes. No caso de imóveis usados, reformas estruturais ou estéticas podem elevar significativamente o custo final.
Especialistas recomendam reservar uma parte do orçamento para essas despesas logo após a compra.
Frete, montagem de móveis e compra de eletrodomésticos também entram no orçamento final.
O padrão e tamanho do imóvel podem influenciar esses custos, assim como o estilo e qualidade dos itens escolhidos pelo proprietário.
Imóveis em condomínios exigem pagamento mensal de taxa condominial e contribuições para fundo de reserva.
Em alguns casos, podem ocorrer taxas extras para obras ou manutenção.
O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é cobrado anualmente pelas prefeituras e varia conforme localização, metragem e valor venal do imóvel.
Alguns municípios também cobram taxas adicionais de coleta de lixo e serviços urbanos.
Embora nem sempre obrigatório, o seguro residencial é recomendado para proteção contra incêndios, furtos e danos estruturais.
Em financiamentos, o seguro do imóvel pode ser exigido pela instituição financeira.
Certidões negativas, consultas jurídicas e eventuais honorários advocatícios também podem ser necessários para garantir a regularidade da compra.
Esses custos variam conforme a complexidade da transação e a situação do imóvel.
Após a compra, o proprietário passa a arcar com a manutenção preventiva e corretiva.
Reparos em instalações elétricas, hidráulicas e estruturais devem ser previstos no planejamento financeiro.
Especialistas recomendam considerar todas as variáveis antes da assinatura de um contrato. Simular despesas totais, comparar condições de financiamento e manter reserva financeira são medidas que ajudam a evitar endividamento excessivo.
Realizar a cotação antes da compra de materiais e da contratação de profissionais também pode ajudar a economizar em algumas etapas.