Nova linha para casa própria: Caixa lança crédito com limite de R$ 350 mil

A Caixa lançou uma nova modalidade de crédito imobiliário destinada prioritariamente à habitação popular para facilitar o financiamento de empreendimentos com valor de venda de até R$ 350 mil.

A linha integra o Programa Apoio à Produção e utiliza recursos livres do banco, voltados para empresas da construção civil que atuam no segmento de moradias acessíveis.

O anúncio foi feito por Roberto Ceratto, diretor-executivo de Habitação da Caixa, durante o Summit Abrainc 2025, evento realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

“A Caixa reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social e o acesso à moradia, especialmente para famílias de baixa renda, por meio de uma nova modalidade de crédito que impulsiona os empreendimentos habitacionais populares e facilita a conquista da casa própria”, afirmou o executivo.

Como vai funcionar o novo crédito da Caixa?

Na prática, as construtoras poderão financiar até 100% do custo total da obra, incluindo a aquisição do terreno.

A modalidade também contempla imóveis na planta, o que deve acelerar as vendas dos projetos enquadrados no programa.

A expectativa do banco é contratar cerca de R$ 5,8 bilhões nessa linha ainda em 2025, ampliando as alternativas de recursos para aquisição de moradias populares em todo o país.

Para aderir à modalidade, as construtoras devem submeter os projetos imobiliários às agências da Caixa, onde serão realizadas análises da viabilidade econômico-financeira, negocial e jurídica dos empreendimentos e das empresas envolvidas.

Essa nova linha chega em um momento em que o mercado imobiliário brasileiro busca soluções financeiras que apoiem a produção de moradias para a população de baixa renda, segmento que enfrenta limitações de crédito e custos elevados.