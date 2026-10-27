Santander leiloa mais de 200 imóveis com financiamento de até 35 anos

O Santander realiza um novo leilão com mais de 200 imóveis distribuídos pelo Brasil. A disputa online começa às 10h, no horário de Brasília, no dia 3 de novembro, pela Mega Leilões, com casas, apartamentos, terrenos e outras propriedades.

A página do evento exibia 203 imóveis no momento da consulta, mas novos lotes ainda podem ser incorporados até a realização do pregão. Entre as condições divulgadas estão financiamento de até 420 meses, equivalente a 35 anos, para determinados imóveis residenciais e de até 360 meses para imóveis comerciais.

Dependendo do imóvel, também pode ser permitido o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A possibilidade não é automática e depende, entre outras condições, de o imóvel estar desocupado e enquadrado nas regras aplicáveis.

Leilão tem imóveis em diferentes faixas de preço

O catálogo reúne propriedades com valores bastante diferentes. Entre as ofertas consultadas está um terreno de 250 metros quadrados em Mineiros do Tietê, no interior de São Paulo, anunciado por R$ 49,3 mil. Já em Campinas, um apartamento de 54 metros quadrados no Jardim Pauliceia aparece por R$ 124,8 mil.

Também há propriedades acima de R$ 1 milhão. Um apartamento de 295 metros quadrados no Morumbi, em São Paulo, recebe lances a partir de R$ 1.006.200. No Guarujá, uma casa em condomínio de 202 metros quadrados no Jardim Pernambuco II aparece por R$ 1.090.800.

O imóvel de maior preço informado no material enviado é uma casa de 414 metros quadrados em Interlagos, na capital paulista. O lance inicial é de R$ 1.418.400 e o encerramento do lote está previsto para as 12h25.

Financiamento pode chegar a 35 anos

Uma das condições destacadas pelo leilão é a possibilidade de financiar determinados imóveis residenciais em até 420 meses. Para imóveis comerciais elegíveis, o prazo divulgado pode chegar a 360 meses. As condições variam de acordo com a propriedade e precisam ser verificadas antes do lance.

O edital estabelece que, para imóveis residenciais adquiridos com financiamento, há sinal mínimo de 20% do valor da compra e aprovação na análise de crédito. Também é possível contratar o crédito com outra instituição financeira, respeitadas as condições previstas para a operação.

Para a contratação do crédito imobiliário, o imóvel deve ter valor superior a R$ 90 mil e o financiamento precisa ser de pelo menos R$ 60 mil. Imóveis ocupados podem ter o crédito negado caso não seja possível realizar a vistoria interna necessária para a contratação.

O FGTS também pode entrar na operação em determinados casos. Quando o imóvel estiver desocupado e enquadrado nas regras de utilização do fundo, os recursos podem ser usados para pagar parte do sinal. Pelo menos 5% do valor deve ser desembolsado com recursos próprios do comprador.

Maior lance ainda depende de aprovação do Santander

Uma das principais regras do evento é que apresentar a maior proposta não significa necessariamente concluir a compra. O leilão adota a modalidade de maior lance ou oferta condicionados, o que permite ao Santander analisar o valor vencedor antes de aprovar a venda.

O edital informa que o lance fica "sempre condicionado à aprovação pelo banco" e acrescenta que o vendedor não é obrigado a aceitar a proposta vencedora.

A análise também envolve a documentação apresentada pelo comprador e, quando houver financiamento, a aprovação de crédito e os demais requisitos da operação. O edital determina que os documentos solicitados sejam apresentados em até cinco dias após a manifestação positiva do Santander sobre o lance.

Além do preço do imóvel, há comissão de 5% do valor do lance a ser paga diretamente ao leiloeiro. Se a compra for desfeita por motivo atribuível ao comprador, o edital informa que a comissão não será devolvida.

Como participar de leilão um leilão de imóveis do Santander

A participação acontece pela internet. Neste caso específico, o interessado precisa fazer cadastro prévio na Mega Leilões, aceitar as regras do evento e obter login e senha para enviar os lances.

Antes de participar, é necessário consultar a página específica da propriedade e conferir o lance inicial, a situação de ocupação, as formas de pagamento e os possíveis encargos. As regras podem mudar de um imóvel para outro.

Também é necessário considerar que o pagamento à vista, por si só, não gera desconto adicional sobre o lance apresentado. Para imóveis comerciais, outras formas de pagamento além da quitação à vista ficam sujeitas a consulta e exigem sinal mínimo de 20%.

Imóveis ocupados exigem atenção antes do lance

A leitura do edital ganha importância porque o estado físico e documental da propriedade passa a fazer parte do risco assumido na compra. "Os imóveis serão vendidos no exato estado em que se encontram, física e documentalmente", conforme o banco.

O texto orienta o interessado a analisar previamente a documentação e verificar pessoalmente a situação de ocupação ou desocupação da propriedade. Esse cuidado é ainda mais relevante quando o imóvel está ocupado, porque, nesses casos, o edital atribui ao comprador os procedimentos necessários para obter a posse.

"Todas as providências, riscos e despesas necessárias à desocupação e recebimento da posse ficarão por conta do comprador", conforme o Santander.

Além do lance e da comissão do leiloeiro, despesas relacionadas à transferência da propriedade também precisam entrar no cálculo. O edital atribui ao comprador custos necessários para escritura ou contrato, registro do imóvel e imposto, entre outras despesas relacionadas à formalização da aquisição.