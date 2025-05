Hotel coloca todas as suas suítes à venda no Rio de Janeiro; veja preços

Construído para atender o público das Olimpíadas de 2016, o Square Design Hotel, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, colocou todas as suas suítes à venda nesta semana. A princípio, passado o evento esportivo, a intenção da construtora carioca Calçada era vender o empreendimento por meio de várias cotas. Num cenário desafiador, marcado por efeitos da crise econômica que impactou diretamente o setor imobiliário, a ideia não deu jogo na época.

Mas agora, quase dez anos depois, o modelo de negócio vai ser outro: a comercialização de suítes com propriedade individualizada em Registro Geral de Imóveis (RGI).

“A novidade dá aos investidores a oportunidade de adquirir um imóvel próprio em um ativo consolidado, com potencial de rentabilidade e uso pessoal, enquanto a gestão hoteleira permanece sob responsabilidade do braço hoteleiro do fundo XR Advisor, que administra o empreendimento desde sua inauguração”, afirma João Paulo Matos, presidente da Calçada.

O lançamento tem VGV (valor geral de venda) estimado em R$ 150 milhões, com 222 suítes disponíveis, que variam entre 27 metros quadrados e 101 metros quadrados. O ticket médio de cada suíte é R$ 650 mil, com uma mensalidade para cobrir os custos de hotelaria de R$ 4 mil.

O Square Design Hotel está localizado no complexo Vogue Square, na Barra da Tijuca, que reúne 130 lojas, 360 escritórios, 25 restaurantes e academias como Bodytech e Techset.

Por que comprar uma suíte de hotel?

O hotel reporta uma taxa média de ocupação de 70%, com cerca de 9 mil visitantes por mês, e espera alcançar mais de 80% em 2025.

Após um aporte de R$ 6 milhões em 2020 realizado pelo XR Advisor, o hotel elevou sua participação de mercado e inaugurou, em 2023, um rooftop para atrair público local. Entre 2022 e 2023, a diária média subiu 16%. Hoje, o preço da diária é, em média, R$ 550.

Rodolfo Oliveira, presidente do conselho do fundo, destaca que o valuation do hotel praticamente dobrou nos últimos anos, chegando a R$ 150 milhões, resultado de investimentos superiores a R$ 10 milhões.

Os investidores poderão escolher entre dois perfis de aquisição: proprietário usuário, que pode usar a suíte e compartilhá-la com familiares, mas não alugá-la; e proprietário investidor, que se torna sócio do Club Square, recebendo dividendos, valorização do imóvel e benefícios exclusivos, como prioridade na reserva e descontos fixos de 50% nas estadias.