Exame Sul inaugura sede em Florianópolis para reforçar a cobertura de empreendedorismo

A data não poderia ser mais emblemática. Na semana em que Santa Catarina anunciou um feito histórico no segundo trimestre de 2025, registrando a menor taxa de desemprego do Brasil (2,2%), e até mesmo na comparação com as economias mais desenvolvidas do mundo — Japão (2,5%), Coreia do Sul (2,7%) e Alemanha (3,6%) —, acontece a inauguração da Exame Sul.

Com sede em Florianópolis e responsável pela cobertura editorial dos três estados (RS, SC e PR), o investimento da maior plataforma de economia e negócios do país confirma uma estratégia alinhada com seus valores há quase seis décadas: a crença na força do empreendedorismo.

Serão dois dias de eventos, nesta quarta e quinta-feira (10 e 11/9), na sede da Exame Sul, na Casa Conceito CBA, em Florianópolis, que agora passa a se chamar Casa Exame CBA.

“Este casamento entre a EXAME a região Sul não poderia ter ocorrido em melhor hora. E os indicadores econômicos dos três estados demonstram estas histórias riquíssimas e inspiradoras. Com uma presença ainda mais intensa na Região Sul, vamos reforçar nossa missão de desenvolver o ambiente empreendedor”, diz Lucas Amorim, diretor de Redação da Exame.

Quase 30 milhões de habitantes

O trabalho de contar estas histórias e os desafios enfrentados por empresas e colabodores, como as exportadoras diante do tarifaço dos EUA, e o apagão de mão de obra, estará a cargo do editor da Exame Sul, o jornalista Rafael Martini, um gaúcho radicado em Florianópolis há mais de 25 anos.

A Região Sul tem quase 30 milhões de habitantes, com uma taxa de desemprego, por exemplo, em torno de 3,8%, inferior à dos Estados Unidos, com 4,2%. No ranking Melhores e Maiores 2025, 64 empresas da região estão em posição de destaque. “Ao mesmo tempo em que empresas centenárias e consolidam como players mundiais, somos um celeiro de inovação reconhecida internacionalmente”, diz Martini.

Além da cobertura dedicada aos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a Exame Sul reforça sua missão de desenvolver o ambiente empreendedor lançando também um espaço de eventos em Florianópolis, onde receberá empresários e gestores públicos para entrevistas e debates sobre temas da econômica em conexão com a escola de negócios Saint Paul, parte do grupo EXAME desde 2024.

Casa Exame CBA

A Casa Exame CBA, agora sede da Exame Sul em Florianópolis, reforça a presença da CBA Empreendimentos na capital catarinense e fortalece seu papel como referência no setor imobiliário premium do Sul do país. Fundada em 2015 no Rio Grande do Sul, a companhia expandiu sua atuação com projetos residenciais que unem inovação e sofisticação.

A chegada à Ilha foi um marco para os fundadores, o casal Cíntia Pereira e Vinícius Billmann, que viram em Florianópolis o cenário ideal para empreendimentos de alto padrão.

Segundo Cíntia Pereira, Florianópolis se tornou o lugar perfeito para desenvolver projetos que traduzem a essência da CBA: design contemporâneo, integração com a natureza e arquitetura internacional.

A cidade, reconhecida pela qualidade de vida e apelo turístico, conecta-se com o propósito da empresa de criar experiências exclusivas de moradia, apresentando ao mercado imóveis capazes de unir atemporalidade, sofisticação e bem-estar.