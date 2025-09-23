Mercado Imobiliário

Patrocínio:

Design sem nome (3)

MP aciona Justiça para recuperar imóvel onde residiu Machado de Assis

A ação cita a prefeitura do Rio e o atual proprietário do imóvel que, conforme o MP, utiliza a área do terreno para estacionamento rotativo

Agência Brasil
Agência Brasil

Agência de notícias

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13h08.

Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 13h21.

Para conter a degradação de um sobrado onde residiu Machado de Assis na Rua dos Andradas, 147, no centro do Rio de Janeiro, uma ação civil pública foi aberta pela Primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural, vinculada ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

De acordo com o órgão, a iniciativa “tem como objetivo impedir a consumação de novos danos ao bem histórico e exigir a restauração integral de sua fachada, cobertura e volumetria [componentes da edificação].”

A ação cita a prefeitura do Rio e o atual proprietário do imóvel que, conforme o MP, utiliza a área do terreno para estacionamento rotativo.

Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908) morou no endereço por dois anos, entre 1869 e 1871 – pouco antes de publicar seu primeiro romance, Ressurreição. A antiga casa do escritor é reconhecida como Área de Proteção do Ambiente Cultural (Apac) e tombado por decreto municipal.

O MP quer que a prefeitura e o atual proprietário “adotem medidas emergenciais para garantir a segurança estrutural, limpeza, conservação, guarda, reparação e restauração integral futura da edificação.”

A ação civil será julgada pela 15ª Vara de Fazenda Pública da Capital. Em caso de descumprimento de decisão judicial, a Promotoria pede que seja aplicada multa diária de R$ 10 mil tanto à prefeitura quanto ao proprietário.

Acompanhe tudo sobre:Justiçamercado-imobiliario

Mais de Mercado Imobiliário

Incorporadora paranaense mira interior de São Paulo com meta de R$ 2 bilhões

Marketplace QuintoAndar: imobiliárias dobram volume de negócios ao iniciar parceria com plataforma

Todos faleceram, menos meu esposo — e o imóvel está alugado. Como fazer o inventário?

Certificado de conclusão de obra: por que ele é importante para o comprador?

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Uso de IA em pequenas empresas é vantagem, diz vice-presidente da Câmara de Comércio dos EUA

Mundo

Desabamento em mina de ouro na Colômbia deixa 25 mineiros presos

Um conteúdo Bússola

Inflação recua, mas alimentação saudável ainda consome 80% do salário mínimo

Exame IN

O palpite inusitado de Jakurski para o novo presidente do Fed